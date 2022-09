Gróbarczyk o Baltic Pipe: Od 2023 r. pełna przepustowość gazociągu

Kontrakty, które zostały podpisane w tym roku będą trochę mniejsze, ale od przyszłego roku rozpoczyna się już pełna przepustowość gazociągu - powiedział we wtorek podczas audycji w Radiu Szczecin wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Uroczysta konferencja prasowa i symboliczne uruchomienie przesyłu w gazociągu Baltic Pipe zaplanowano na wtorek przy tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie). Przesył gazu w kierunku Polski ma ruszyć 1 października.

Jak wskazał „te zakupy spotowe są niezwykle ważne, bo one jednak mają wpływ na cenę tego gazu, a ta cena gazu obecnie jest używana jako ostatnia broń Putina, którą może wykorzystywać”.

Pytany podczas audycji o to, jakie znaczenie dla obywateli ma otwarcie Baltic Pipe, wiceminister infrastruktury podkreślił, że „podstawowym znaczeniem dla każdego Polaka, jest fakt, że po prostu wyzwoliliśmy się z szantażu Wschodu”.

„To co dzisiaj dotyka Niemcy, Austrię, również Węgry. To co zawsze było bronią, zapisaną chyba nawet w ustawach rosyjskich, że gaz jest wykorzystywany jako element walki politycznej, czy energetycznej – dzisiaj przestało mieć znaczenie dla Polski” – powiedział Gróbarczyk.