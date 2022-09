Sasin: jeszcze w tym roku możliwe kolejne kontrakty gazowe

Jeszcze w tym roku Polska może podpisać kolejne kontrakty na dostawy gazu - poinformował w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Po podpisaniu w piątek przez PGNiG kontraktu na dostawy do 2,4 mld metrów sześciennych gazu rocznie przez Baltic Pipe, co wypełnia nam ten gazociąg prawie do 7 mld metrów sześciennych od nowego roku (…) jeszcze negocjujemy w tej chwili dalsze kontrakty i one pewnie będą do końca roku podpisane - powiedział Sasin w środę dziennikarzom w Sejmie.

Wicepremier zapewnił, że jeśli chodzi o ilość dostarczanego gazu, to Polska jest pod tym względem zabezpieczona.

We wtorek w tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie) symbolicznie uruchomiono przesył gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Od 1 października br. popłynie nim do Polski gaz ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Symbolicznego odkręcenia zaworu na gazociągu dokonali: prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen i premier Mateusz Morawiecki.

Baltic Pipe to liczący ok. 900 km cały system gazociągów, zaczynający się na Morzu Północnym, o docelowej rocznej zdolności przesyłu gazu na poziomie 10 mld ma sześc. w stronę Polski lub 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

Gazociąg ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

Sasin poinformował też w środę, że dzięki importowi węgla powinno wystarczyć dla odbiorców.

W niedzielę wicepremier zapowiedział, że spółki Skarbu Państwa, PGE Paliwa i Węglokoks, sprowadzą do Polski do końca roku 11,2 mln ton węgla. Dodał, że 25 proc. tego węgla będzie dostępne dla gospodarstw domowych.

Czytaj też: Sasin odpowiada Tuskowi: gaz załatwialiście od Putina

PAP/KG