Co dalej z inflacją? Pesymizm analityków

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc.- podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS

Nie brakuje głosów analityków, że szczyt inflacji jeszcze przed nami.

ING: problem inflacji jest przesuwany w przyszłość

Dzisiejsze dane potwierdziły, że wzrost cen szeroko rozlewa się po gospodarce, a wzrost inflacji bazowej wyraźnie przyspieszył. Jest to bolesne przypomnienie, że inflacja staje się uporczywa i w otoczeniu odkotwiczonych oczekiwań możemy być świadkami samonapędzającego się mechanizmu, który będzie trudny do zatrzymania bez kosztowych dla sfery realnej działań ze strony polityki pieniężnej - stwierdzili analitycy ING.

Analitycy banku wyrazili obawy, że bez dodatnich realnych stóp procentowych inflacji nie uda się powstrzymać.

Wprawdzie wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2023 - nasz scenariusz bazowy i działania nakierowane na ograniczenie wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych m.in. ceny maksymalne na prąd, mogą przyczynić się do spadku inflacji do jednocyfrowych poziomów pod koniec przyszłego roku, ale coraz większa staje się tzw. +inflacja odłożona - wskazali analitycy ING.

Wyjaśnili, że problem inflacji jest przesuwany w przyszłość.

Przywrócenie wyjściowych stawek VAT i akcyzy oraz wycofanie się z działań hamujących rynkowe kształtowanie się cen energii może spowodować ponowny znaczący wzrost inflacji w 2024 i konieczność ponownego zacieśnienia polityki pieniężnej - stwierdzili analitycy ING.

Szczyt inflacji przed nami?

Natomiast według ekonomistów banku Pekao do końca roku inflacja będzie rosnąć.

mBank natomiast zwraca z kolei uwagę, iż „RPP ze swojej strony dba o wyhamowanie popytu. Dopóki jednak ceny energii nie zawrócą (w całej gospodarce) duża dezinflacja nie nadejdzie.”

PAP, Money/KG