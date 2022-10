II Zielone Forum wGospodarce.pl. Nagrody dla Amazon, Emitel, PZU i PKO BP

Podczas II Zielonego Forum wGospodarce.pl wyróżniono firmy, które działają na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kluczowych zasobów energetycznych zgodnie z najlepiej pojętym interesem społeczno-gospodarczym.

Nagrodzone firmy:

AMAZON

EMITEL S.A.

PZU S.A.

PKO BP

Po tych pięciu panelach mam wrażenie, że transformacji energetycznej nie da się zatrzymać. To już nawet nie rewolucja, a ewolucja, dziś z konwencjonalnej energetyki przesiadamy się na zieloną. Niemniej jednak niezbędna jest bezpieczna transformacja. Ważne jest też słowo - sprawiedliwa. Ale w tym roku mamy potrzebę transformacji akceptowalnej. Nie prowadzonej wyłącznie przez elity. Ale akceptowalnej przez obywateli. Żeby ludzie mogli i chcieli wziąć w niej udział. To jednak zależy od wspomnianych elit. Powszechna staje się też świadomość, że za transformację zapłacimy wszyscy. To ważny element. To duża zmiana. Wydaje mi się zatem, że niezbędna jest pewna renowacja założeń. Nie da się dzisiaj wyłącznie opowiadać jak fajnie dla środowiska jest produkować energię z odnawialnych źródeł. Dzisiaj potrzebujemy realnych działań i ich skutków. Policzalnych. Rok temu nikt nie spodziewał się, że będziemy mieli problem z dostarczaniem energii do mieszkań. Ja mogę obiecać, że do Zielonego Forum wrócimy - powiedział w podsumowaniu tegorocznego Zielonego Forum wGospodarce.pl Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl

