Niezależność energetyczna w oparciu o dostępne lokalnie źródła energii

Niezależność energetyczna powinna być budowana w oparciu o dostępne lokalnie źródła energii. Szczególnie ważne są te niewyczerpalne, naturalne i bezpieczne dla środowiska. W połączeniu z rządowym programem budowy mocy jądrowych będą one stanowić w przyszłości o suwerenności energetycznej Polski. Trwająca rosyjska agresja w Ukrainie pokazała jak ogromne znaczenie ma niezależność energetyczna dla systemu bezpieczeństwa całego państwa – pisze Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Budowanie niezależności energetycznej Polski w oparciu o lokalnie dostępne złoża surowców energetycznych od dziesiątków lat stanowiło podstawę zapewniania nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do krajowej gospodarki i gospodarstw domowych. W ten właśnie sposób powstawały krajowe węglowe jednostki wytwórcze korzystające z zasobów polskich kopalń. Tymczasem współczesna polska energetyka rozpoczęła ambitny program dekarbonizacji wytwarzania. Transformacja energetyczna trwa, mimo że jeszcze przez kilkanaście następnych lat węgiel będzie stanowić ważny element wspierający proces zmian w kierunku neutralności klimatycznej systemu energetycznego. Dzięki stabilnym węglowym źródłom wytwarzania będzie możliwy rozwój źródeł odnawialnych, uzupełnianych wytwarzaniem konwencjonalnym w czasie, gdy np. nie ma wiatru i nie jest dostępna energia elektryczna produkowana w farmach wiatrowych. Dlatego też polski rząd prowadzi proces wydzielania aktywów węglowych do osobnego podmiotu, a polska energetyka, w tym największy koncern energetyczny w Polsce – Grupa PGE – koncentruje swoje wysiłki inwestycyjne na budowaniu mocy odnawialnych oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Strategicznym celem Grupy PGE do 2050 r. jest całkowite odejście od wytwarzania energii z udziałem technologii emisyjnych w ramach procesu osiągania neutralności klimatycznej. Za niecałych trzydzieści lat Grupa PGE będzie dostarczać swoim klientom wyłącznie zieloną energię. Energia napędzana mocą wiatru i słońca Morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne to jednostki wytwarzające czystą energię całkowicie niezależnie od cen paliw, koniunktury gospodarczej i geopolityki. Rozwój tych źródeł nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wojny w Ukrainie i konieczności całkowitego uniezależnienia się od importu węglowodorów z Rosji.

Na koniec 2021 r. według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wyniosła ok. 7 GW. W kwietniu 2022 r. PGE podpisała umowę warunkową na nabycie lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrosła o 12 proc., do ponad 770 MW. Oznacza to utrzymanie przez Grupę pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z udziałem rynkowym mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych w Polsce na poziomie 11 proc.

Kolejne wietrzne dni wiosny 2022 r. przynosiły coraz to nowe rekordy produkcji energii elektrycznej. Przykładowo w nocy z 4 na 5 kwietnia 2022 r. moc chwilowa farm wiatrowych przekroczyła 7 GW, co przy krajowym zapotrzebowaniu w tym czasie na poziomie ok. 18,5 GW oznaczało, że blisko 40 proc. potrzebnej mocy w systemie zapewniała energia napędzana mocą wiatru. Do lądowych farm wiatrowych już wkrótce dołączą morskie moce wiatrowe powstające na Morzu Bałtyckim. Pierwsze takie instalacje Grupy PGE budowane we współpracy z duńskim partnerem – firmą Ørsted – wyprodukują energię elektryczną już w 2026 r. (pierwszy etap inwestycji o mocy ok. 1 GW) oraz w 2027 r. (drugi etap inwestycji o mocy ok. 1,5 GW). Wydajność morskich farm wiatrowych jest dużo wyższa niż większości farm lądowych dostępnych w kraju, a łączna moc 2,5 GW wspomnianego projektu zapewni pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną dla czterech milionów gospodarstw domowych.

Oprócz mocy w wietrze PGE prowadzi program inwestycji w fotowoltaikę. W 2022 r. PGE uruchomi dziewiętnaście farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. W tym samym czasie spółka zamierza uzyskać pozwolenia na budowę elektrowni PV o łącznej mocy ok. 260 MW. W kolejnych latach, gdy ten proces przyspieszy, PGE będzie mogła rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW w energetyce słonecznej. Dzięki uruchomionemu na początku kwietnia 2022 r. postępowaniu przetargowemu na budowę elektrowni PV Jeziórko powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce – jej docelowa moc zainstalowana wyniesie 153 MW.

Droga do transformacji energetyki przez moc bałtyckiego wiatru

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada, że do roku 2030 moc zainstalowana farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim osiągnie 5,9 GW, choć ze względu na potencjał Bałtyku te założenia będą aktualizowane. W tym czasie powstanie największa morska farma wiatrowa w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej o mocy 2,5 GW, budowana przez PGE we współpracy z Ørsted. Kolejny projekt o mocy 1 GW jest również w fazie intensywnych przygotowań.

Druga faza rozwoju morskich farm wiatrowych wskazuje, że do 2040 r. moc zainstalowana morskiej energetyki w Polsce wzrośnie do 11 GW. Długoterminowym strategicznym celem Grupy PGE jest budowa farm wiatrowych o mocy co najmniej 6,5 GW do 2040 r. Aby go osiągnąć, Grupa złożyła osiem wniosków o pozwolenia na budowę kolejnych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Instalacje o mocy 3,5 GW są już w fazie inwestycyjnej. Kolejne morskie projekty Grupy PGE będą rozwijane samodzielnie oraz we współpracy m.in. z polskimi koncernami energetycznymi Tauron i Enea.

Polskie morze i wiatr to czyste lokalne zasoby, które będą dostarczać zieloną energię do milionów domów w całej Polsce. Transformacja energetyczna nabiera nowego wymiaru, także dzięki zaangażowaniu akcjonariuszy PGE, dzięki którym Grupa PGE pozyskała z emisji akcji kwotę 3,2 mld zł, co pozwoli na wzmocnienie Grupy oraz realizację ambitnych planów inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną.

Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE SA

