Stabilna energetyka to bezpieczne państwo

W kwestiach bezpieczeństwa państwa nie wolno iść na kompromisy. Kryzys na rynku węglowodorów wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę pokazał słuszność polskiej strategii surowcowej. Uniezależnianie się od rosyjskich dostaw węgla i gazu było dobrym kierunkiem, na którego obranie nie zdecydowała się jednak większość państw europejskiej wspólnoty. Rosyjski szantaż wymusza podejmowanie niekonwencjonalnych ruchów w celu zapewnienia obywatelom kwestii tak podstawowych jak ciepło czy energia elektryczna – wskazuje na łamach rocznika „Polski Kompas 2022” Paweł Szczeszek prezes TAURON Polska Energia SA

Wojna w Ukrainie niesie z sobą klęskę humanitarną, zmuszając miliony Ukraińców do ucieczki ze swoich domów. Rosyjskie działania mają także swoje konsekwencje globalne. Mieszkańcy biedniejszych krajów stoją przed zagrożeniem głodu. W dużej mierze to właśnie do państw Afryki trafia bowiem gros rolniczej produkcji ukraińskich czarnoziemów. Uniemożliwiając eksport żywności przez Morze Czarne, Rosjanie zakładają na światowych decydentów kolejną moralną pułapkę – stawiając na szali życie i zdrowie milionów oraz rozluźnienie sankcji.

Europejski kryzys surowcowy jest więc jedynie fragmentem geopolitycznej rosyjskiej ruletki, której można było uniknąć. Jak bardzo dotkliwe może okazać się budowanie bezpieczeństwa surowcowego poza granicami własnego państwa, Europejczykom przyjdzie się dowiedzieć dopiero wraz ze spadkiem temperatur.

Sytuacja Polski jest w tym przypadku zdecydowanie lepsza. Jako jeden z nielicznych krajów postawiliśmy na suwerenność energetyczną, dywersyfikując kierunki dostaw. Dzięki Baltic Pipe do kraju popłynie gaz z Norwegii. Kolejne miliardy metrów sześciennych docierają do nas dzięki inwestycji w gazoport w Świnoujściu.

Kolejną ścieżką do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego jest transformacja energetyki oparta na własnych surowcach. TAURON od kilku lat inwestuje w transformację swojego miksu energetycznego oraz sieć energetyczną, by zapewnić lepszą przyszłość swoim klientom. Ogłoszona w czerwcu 2022 r., świetnie przyjęta przez rynki, strategia stanowi dowód, że obrany przez nas kierunek jest słuszny.

Zielony zwrot dla bezpieczeństwa Polski

Realizacja nowej strategii pod nazwą „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło” będzie możliwa dzięki wydzieleniu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego konwencjonalnych źródeł wytwórczych. Na nasz „Zielony Zwrot” planujemy przeznaczyć aż 48 mld zł. Największą zmianą będzie dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych na lądzie i Morzu Bałtyckim, elektrowni fotowoltaicznych oraz wodnych. Już w 2030 r. chcemy mieć zainstalowane w OZE 3,7 GW mocy. Najsilniejszym segmentem będzie tu fotowoltaika. Do końca dekady planujemy zwiększenie jej mocy ponad 128 razy w stosunku do 2021 r. – do 1,4 GW.

Duże moce chcemy zainstalować też w onshore i offshore. W 2025 r. w turbinach na lądzie ma być to już 700 MW, a pięć lat później – 1,1 GW. W tym samym czasie będziemy budować też wiatraki na Morzu Bałtyckim. Do 2030 r. – 1 GW. Po tej dacie kolejne 1,1 GW.

Dodatkowo, już teraz, w swoim portfolio mamy 34 elektrownie wodne. Niewykluczone jest tu również powstanie nowej elektrowni szczytowo-pompowej.

Summa summarum w 2030 r. TAURON będzie posiadał prawie 80 proc. mocy zainstalowanej wyłącznie w źródłach odnawialnych. Pozostałe ok. 20 proc. ma być uzupełnione głównie przez gaz zasilający jednostki kogeneracyjne. Dzięki dywersyfikacji źródeł o pewność dostaw możemy być jednak spokojni. Docelowo ambicje TAURON zakładają zmianę zasilania jednostek na zielony wodór.

Magazynowanie energii

Całość naszego energetycznego wachlarza mają spinać przemysłowe magazyny energii. Już teraz w Grupie wdrażamy pierwsze tego typu rozwiązania. Produkcja prądu przez odnawialne źródła, choć ekologiczna, pozbawiona jest jednak możliwości sterowania. Dlatego nadwyżki energii ze słonecznych czy wietrznych godzin mają być przechowywane właśnie w magazynach energii.

Last but not least – dopełnieniem naszego miksu tuż po 2030 r. mają być modułowe reaktory jądrowe SMR. Dzięki względnie szybkiej budowie mogą powstawać tam, gdzie braki mocy są najbardziej odczuwalne.

Najważniejsza sieć

Największy strumień finansowy, prawie 24 mld zł, skierujemy jednak na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając m.in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych.

Dysponujemy najnowocześniejszą siecią dystrybucyjną zlokalizowaną na mocno zurbanizowanym obszarze Polski. Dziś mamy ponad 40 proc. skablowanych sieci na średnim napięciu, a wskaźniki jakości dostarczanej energii utrzymują się na najwyższym poziomie w Polsce, tę przewagę konkurencyjną chcemy umacniać.

Wszystkie te zmiany doprowadzą TAURON do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Droga do celu musi być jednak przede wszystkim bezpieczna. Stabilna energetyka jest gwarantem suwerenności.

Paweł Szczeszek, prezes TAURON Polska Energia SA

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

