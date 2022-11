Przed branżą nawozowo-chemiczną stoi wiele wyzwań związanych z wymagającymi regulacjami europejskiej polityki klimatycznej oraz trudną sytuacją na rynku surowców i logistyki, która jest konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i pandemii. Jako jeden z europejskich liderów w produkcji nawozów, tworzyw i produktów chemicznych codziennie dostosowujemy swoje działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, która z dnia na dzień potrafi zmienić dotychczasowe reguły prowadzenia biznesu – stwierdza Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Niespotykane wcześniej poziomy cen gazu – naszego głównego surowca wykorzystywanego do produkcji m.in. nawozów – potwierdzają konieczność kontynuacji działań Grupy Kapitałowej w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej. Transformacji, która, co warto podkreślić, powinna być sprawiedliwa, bezpieczna i przeprowadzana na równych zasadach dla firm funkcjonujących w Unii Europejskiej, jak i tych spoza UE. Grupa Azoty konsekwentnie podąża w stronę transformacji klimatyczno -energetycznej, czego najlepszym wyrazem jest strategia Grupy Kapitałowej w perspektywie 2030 r. z kluczowym projektem „Zielone Azoty”.

Inwestujemy w innowacje i prośrodowiskowe rozwiązania technologiczne. To nasza odpowiedź na zmiany w otoczeniu regulacyjnym i współczesne oczekiwania środowiskowe naszych klientów. To droga do budowania kolejnych przewag konkurencyjnych Grupy Azoty. Mamy ambicje i możliwości, by kreować nowe trendy zmieniające europejską branżę nawozowo -chemiczną.

Takie nastawienie do prowadzenia biznesu pozwala nam nie tylko udoskonalać produkty znajdujące się już w naszej ofercie, ale również systematycznie poszerzać portfolio o produkty zgodne z założeniami europejskiej polityki klimatycznej. Dywersyfikujemy tak istotne dla śladu węglowego naszych produktów źródła energii, stawiając m.in. na nowe technologie z obszaru OZE. Łączna moc nowych OZE Grupy Kapitałowej w 2030 r. osiągnie blisko 380 MW. Chcemy, by średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniósł 40 proc. do 2030 r. Rozważamy również zaangażowanie w projekty z segmentu energetyki wiatrowej oraz reaktorów SMR, co może pozwolić na uzyskanie nowych zeroemisyjnych źródeł energii.

Współczesna Polska i Europa stoją przed wyzwaniem budowy nowego systemu energetycznego, opartego na niskoemisyjnych źródłach energii. Wodór ma pomóc w transformacji Polskiej gospodarki, stanowiąc jednocześnie nowy magazyn energii wytworzonej z OZE oraz uniwersalny nośnik energii dla różnych obszarów gospodarki. W Grupie Azoty angażujemy się w rozwój technologii wodorowych i chcemy zająć istotną pozycję na europejskim rynku automotive. Obecnie w Europie jest niewiele laboratoriów wykonujących analizy czystości wodoru. Nasze nowe laboratorium w Grupie Azoty ZAK będzie pierwszym w tej części Europy oferującym specjalistyczne badania i wykonywanie kompleksowych analiz wodoru dla branży automotive. Będzie także kluczowym ogniwem dopuszczającym paliwo wodorowe do użytku. Tym samym stanie się ważnym elementem w rozwoju gospodarki wodorowej.

Równolegle z realizacją naszej strategii zmierzającej w kierunku transformacji klimatyczno-energetycznej mamy na uwadze ogromne koszty finansowe niezbędne do wdrożenia nowych metod produkcji zero- lub niskoemisyjnych. Zakładamy, że w perspektywie 2030 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł. Mając świadomość wielkości nakładów finansowych potrzebnych do przeprowadzenia tej transformacji, niezmiennie podkreślamy, jak potrzebne jest wprowadzanie nowych regulacji, które w analogiczny sposób będą mobilizowały do inwestycji prośrodowiskowych nie tylko przemysł z Unii Europejskiej, ale też firmy spoza UE. Wówczas realizacja globalnych celów klimatycznych ma biznesowy sens, a firmy wytwarzające podobne produkty konkurują na równych warunkach, bez względu na miejsce wytworzenia produktu. Bardzo ważnym aspektem procesu transformacji jest równoległe tworzenie nowego rynku „zielonych produktów”. To kluczowe, ponieważ wdrożenie takich technologii niesie z sobą większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co jest jednoznaczne ze wzrostem kosztów wytworzenia, obniża marże producenta i ostatecznie wpływa na ceny wyrobów końcowych.

Jako Grupa Azoty jesteśmy gotowi, aby odpowiadać na ekologiczne wyzwania naszych klientów. Dążymy do dostarczania produktów o jak najmniejszym śladzie węglowym. Chcemy wyznaczać nowe trendy dla branży nawozowo-chemicznej, zarówno w przypadku rozwiązań z obszaru nawozów, tworzyw, chemii, jak i nowego segmentu poliolefiny, który pojawi się w Grupie Kapitałowej po uruchomieniu w 2023 r. flagowej inwestycji Polimery Police.

Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022"

