Koniec z użytkowaniem wieczystym. Przedsiębiorcy staną się właścicielami

Czas na eliminowanie użytkowania wieczystego na gruntach zajmowanych przez m.in. przedsiębiorców - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że będą oni mogli stać się właścicielami gruntów, które mają obecnie w użytkowaniu wieczystym.

Dziś czas na kolejne przekształcenie i eliminowanie użytkowania wieczystego na gruntach zajmowanych dziś przez przedsiębiorców oraz wszystkie inne organizacje, związki, m.in. kościoły, obiekty sportowe - powiedział szef MRiT podczas czwartkowej konferencji dotyczącej planowanych zmian w użytkowaniu wieczystym gruntów. Buda podkreślił, że każdy z tych podmiotów będzie mógł złożyć wniosek o przekształcenie, a Skarb Państwa ani samorząd nie będzie mógł odmówić.

Waldemar Buda stwierdził, że użytkowanie wieczyste to „relikt przeszłości, prawo ustanowione w czasach głębokiej komuny”. Zwrócił uwagę, że obecnie na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym ich właściciel, którym jest samorząd, albo Skarb Państwa nie ma praw decyzyjnych - nie może gruntu sprzedać czy nim dysponować.

Minister przypomniał, że reforma użytkowania wieczystego rozpoczęła się w 2019 r. - dotyczyła lokali mieszkalnych. „Ponad 2 mln Polaków otrzymało na własność grunty” - wskazał.

W myśl rozwiązań opracowanych w resorcie rozwoju wszyscy użytkownicy wieczyści mają otrzymać „roszczenie o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność”. Buda dodał, że nie będzie to poddane woli, czy jej braku ze strony przedstawicieli Skarbu Państwa albo samorządu - „wniosek będzie wiążący dla właściciela”.

Zgodnie z planowanymi regulacjami w przypadku gruntów Skarbu Państwa będzie możliwość wykupu jednorazowego albo wykupu w ratach. „W formule wykupu jednorazowego będzie oferta wykupu 20 dotychczasowych opłat rocznych oraz 25 opłat rocznych w przypadku płatności ratalnej” - tłumaczył Buda. Dodał, że będzie się to przekładało mniej więcej na 60 proc. obecnej wartości nieruchomości.

Minister zauważył, że w myśl nowych rozwiązań przekształceniowa opłata jednorazowa, uprawniająca do bonifikaty, będzie mogła być wniesienia do końca roku - nawet w III czy IV kwartale.

W przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego, jak wyjaśnił Buda, „trzeba pozostawić swobodę w kształtowaniu zasad przekształcenia po stronie samorządu”. Mówimy tu tylko o pewnych warunkach brzegowych” - powiedział. Dodał, że jednym z takich warunków jest np. preferencja w przypadku chęci nabycia przez użytkownika gruntu jednorazowo.

Minister wyraził nadzieję, że reforma „zamknie się w ciągu jednego roku kalendarzowego”.

Odnosząc się do korzyści związanych z reformą Buda wskazał, że dodatkowe wpływy z przekształceń użytkowania we własność na gruntach Skarbu Państwa powinny wynieść w 2023 r. od 1 mld 420 mln zł do nawet 2 mld 850 mln zł.