Facebook i Instagram zwiększają bezpieczeństwo nastolatków

O tym powinni wiedzieć zarówno uczniowie jak i ich nauczyciele. Meta chce, by wszyscy ludzie, a zwłaszcza młodzież, rozwijali swoje relacje w środowisku, w którym czują się bezpiecznie oraz aby mogli być zadowoleni z czasu spędzanego na platformach społecznościowych. Dlatego Antigone Davis, Global Head of Safety w Meta, przedstawiła najnowsze funkcje, które są kolejnym krokiem na drodze do tego celu

Aktualizacje dotyczące ograniczania niechcianych interakcji. Oprócz istniejących już opcji, testowane są teraz nowe sposoby ochrony nastolatków przed rozmowami z podejrzanymi dorosłymi, którzy nie są z nimi powiązani. Aplikacje nie będą również pokazywać nastolatkom tego typu osób w rekomendacjach w sekcji Osoby, które możesz znać. W ramach dodatkowej ochrony testowane są również opcję usunięcia ikony wiadomości na kontach nastolatków na Instagramie przeglądanych przez podejrzanych dorosłych.

Zachęcanie nastolatków do korzystania z naszych narzędzi bezpieczeństwa. Meta opracowała szereg narzędzi, dzięki którym nastolatki mogą informować, jeśli coś sprawia, że czują się niekomfortowo podczas korzystania z aplikacji. Wprowadzone zostaną też nowe powiadomienia, które zachęcają do korzystania z tych narzędzi, na przykład zgłaszania podejrzanych kont po ich zablokowaniu. Wysyłane będą też powiadomienia informujące o tym, jak reagować na podejrzane wiadomości.

Nowe domyślne ustawienia prywatności dla nastolatków na Facebooku. Od dzisiaj wszyscy, którzy nie ukończyli 16 lat (lub 18 lat w niektórych krajach), po dołączeniu do Facebooka otrzymają domyślnie bardziej prywatne ustawienia. Dodatkowo, nastolatkowie korzystający już z aplikacji będą zachęcani do wybrania tego trybu ustawień.

Nowe narzędzia do powstrzymania rozprzestrzeniania się prywatnych zdjęć nastolatków:

• Meta współpracuje z National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), aby zbudować globalną platformę dla nastolatków, którzy obawiają się, że zrobione przez nich prywatne zdjęcia zostały udostępnione na publicznych platformach internetowych bez ich zgody.

• Firma współpracuje również z Thorn i ich marką NoFiltr przy tworzeniu materiałów edukacyjnych. Mają na celu zmniejszanie stygmatyzacji młodzieży, których zdjęcia zostały wykorzystane bez ich zgody. Umożliwiają także nastolatkom szukanie pomocy w przypadku szantażu i odzyskanie kontroli nad prywatnymi treściami.

• Rozpoczęto także pracę nad nową kampanią społeczną zachęcającą do zastanowienia przed ponownym udostępnieniem tego typu zdjęć w Internecie.

• Kadego, kto szuka wsparcia i informacji związanych z szantażem na tle seksualnym, Meta zachęca do odwiedzenia zasobów edukacyjnych, między innymi zakładki Stop Sextortion - Stop szantażowi na tle seksualnym w Centrum bezpieczeństwa Facebooka, która została opracowana we współpracy z Thorn. Warto przeczytać również przewodnik dla rodziców, jak rozmawiać z nastolatkami o udostępnianiu prywatnych treści w Internecie w zakładce Edukacja w Family Center.

