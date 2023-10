Makroekonomiczna stabilność Polski jest faktem

Pomimo funkcjonowania w warunkach globalnej niestabilności i bliskiego położenia względem trwającej wojny polska gospodarka utrzymuje stabilną sytuację i wykazuje się odpornością na negatywne szoki zewnętrzne. Pomimo dużej niepewności we wszystkich obszarach gospodarczych oraz wzrostu cen surowców i paliw gospodarczo wypadamy bardzo pozytywnie na tle państw Unii Europejskiej oraz krajów regionu – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” Magdalena Rzeczkowska, minister finansów

Nasz wzrost gospodarczy w 2022 r. wyniósł 5,1 proc., przekraczając tym samym prognozy większości instytucji formułowanych w ciągu roku 2022 oraz istotnie przewyższając europejską średnią. Z kolei poziom bezrobocia w Polsce nadal pozostaje jednym z najniższych w UE pomimo wysokiego napływu obywateli Ukrainy, którzy bardzo dobrze integrują się z naszym rynkiem pracy.

Stabilną sytuację makroekonomiczną Polski potwierdza ostatni raport dotyczący procedury nadmiernych nierównowag („Alert Mechanism Report 2023”), opracowany przez Komisję Europejską. Komisja oceniła w nim, że ryzyka wystąpienia nierównowag makroekonomicznych są w Polsce ograniczone i nie ma konieczności przeprowadzania dalszej, pogłębionej analizy (in-depth review). Do takiej pogłębionej analizy zostało wybranych aż 17 krajów Wspólnoty. Co więcej, nasz kraj nigdy jeszcze nie podlegał tej procedurze, co stanowi pozytywny wyjątek na tle państw europejskich. Warto również zwrócić uwagę na to, że większość krajów regionu Europy-Środkowo Wschodniej (z wyjątkiem Polski, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji) zostało w 2023 r. objętych procedurą pogłębionej analizy.

W ramach przywołanej oceny Komisja Europejska sprawdza kształtowanie się 14 wskaźników w państwach UE. Polska tylko w jednym spośród tych czternastu kryteriów przekracza wartość referencyjną. Jesteśmy w gronie trzech państw UE (wspólnie z Bułgarią i Maltą) o najmniejszej liczbie zidentyfikowanych przekroczeń. Jedyny wskaźnik, w którym wynik Polski znajduje się powyżej przyjętego przez KE progu, to międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (NIIP), która w 2021 r. osiągnęła wartość -39,5 proc. PKB. Aby znaleźć się powyżej wartości progowej, NIIP powinna być nie niższa niż -35 proc. PKB. Jest na to szansa już w roku 2023, gdyż od 2013 r. wskaźnik ten jest w wyraźnej tendencji wzrostowej.

Ponadto wynik wskazanej powyżej wartości progowej nie świadczy automatycznie o występowaniu niepokojących nierównowag makroekonomicznych. W ocenie stabilności Polski KE bierze pod uwagę duży udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), które stanowią ważny mechanizm przyspieszający realną konwergencję naszej gospodarki. W tym kontekście warto zauważyć, iż pomimo obserwowanego negatywnego postrzegania regionu Europy Środkowo-Wschodniej przez rynki finansowe po wybuchu wojny i początkowego spadku BIZ bardzo szybko dynamika ich wzrostu przyspieszyła w trakcie 2022 r. Jest to wynik poszukiwania przez przedsiębiorstwa nowych dostawców i przenoszenia części swoich działalności do innych państw w skutek globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz trwających konfliktów. W tych nowych warunkach, dzięki wykwalifikowanej sile roboczej, dobrej infrastrukturze oraz bliskiemu i rozbudowanemu dostępowi do rynków zbytu Polska stała się jedną z najbardziej pożądanych destynacji wśród inwestorów w kontekście reshoringu i nearshoringu (procesu skracania łańcuchów dostaw w wyniku zawirowań, które nastąpiły w czasie pandemii COVID-19).

Warto również zauważyć, że w porównaniu z pozostałymi państwami UE Polska wypada dobrze we wskaźnikach opisujących społeczny wymiar procedury nierównowag makroekonomicznych. Polska szczególnie wyróżnia się niskim bezrobociem wśród ludzi młodych. Udział bezrobotnych w populacji aktywnej zawodowo w wieku 15–24 lat wyniósł 11,9 proc. i był to 7. najniższy wynik w UE. Również udział tzw. NEET-sów (osoby niepracujące, nieuczące się i niepobierające szkoleń jako procent całej populacji w wieku 15–24 lat) jest jednym z najniższych w UE i wyniósł w 2021 r. 11,2 proc. Z kolei odsetek osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym spadł w Polsce do 16,8 proc. (6. najniższy wynik w UE).

Makroekonomiczna stabilność Polski jest faktem i nie zagraża nam widmo nadmiernych nierównowag, a to pozytywnie wpływa na nasz wzrost gospodarczy i jego dalsze perspektywy.

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów

