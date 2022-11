Zielona transformacja to droga innowacyjności i współpracy

Technologie cyfrowe pozwoliły nam przetrwać trudny czas pandemii, a w przyszłości mogą z powodzeniem pomóc w walce z globalnym ociepleniem. Dziś innowacje w tym zakresie opracowują firmy, państwa, naukowcy czy start-upy. Tylko dzięki współpracy będzie możliwa realna ochrona naszej planety i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Do tego dążymy w Huawei – pisze Jackie Zhang, dyrektor zarządzający Huawei Polska na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia w 2050 zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, a do 2030 r. do ich obniżki o 55 proc. Polityka Zielonego Ładu wpływa dziś na każdy aspekt funkcjonowania państw i społeczeństw, coraz bardziej wymuszając określone działania. Ekologia to szansa, a nie bariera, dla rozwoju przedsiębiorstw. Dostrzegają to firmy, władze państw, samorządy oraz instytucje finansowe, które rozwijają kompleksową ofertę finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Dziś przedsiębiorstwa wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, rezygnują z plastiku, segregują odpady i informują, jak wdrożone procedury pozwalają redukować emisję dwutlenku węgla. W Huawei bardzo poważnie podchodzimy do zobowiązań ekologicznych i prowadzimy wiele działań, dzięki którym tylko między 2012 a 2020 r. ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o 32,7 proc. Wiele z tego udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie dają analizy Big Data czy sztuczna inteligencja. Poprzez innowacje dążymy także do osiągnięcia następujących celów klimatycznych do 2025 r.: zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na jednostkę sprzedaży o 16 proc. i zwiększenia efektywności energetycznej naszych głównych produktów 2,7 razy w porównaniu z 2019 r.

Cyfrowa i ekologiczna transformacja

Czas pandemii pokazał, że technologie informatyczne to narzędzie, które może wspierać zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach – w społecznej inkluzji czy rozwoju edukacji. Innowacje cyfrowe mogą odegrać również kluczową rolę w zmniejszaniu negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Co więcej, zielona transformacja w każdym aspekcie będzie wymagać odważnych inwestycji w obszarze IT.

Aby zielone innowacje działały na masową skalę – w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym – i były także energooszczędne, muszą korzystać z odpowiednich technologii. Konieczne jest zintegrowanie wielu komponentów, takich jak chmury obliczeniowe, Internet Rzeczy i sieci 5G. W Huawei bardzo poważnie podchodzimy do tego zobowiązania i od wielu lat konsekwentnie wykorzystujemy swoje bogate doświadczenie w technologiach cyfrowych, aby rozwijać m.in. sektor cyfrowej energetyki i dostarczać cyfrowe rozwiązania energetyczne do różnych branż. W coraz większym stopniu jesteśmy obecni też na rynku energetyki odnawialnej, oferując inteligentne inwertery Huawei, które należą obecnie do najpopularniejszych tego typu rozwiązań przy instalacjach fotowoltaicznych.

Siła współpracy

Transformacja energetyczna z wykorzystaniem nowych technologii to ogromne wyzwanie nie tylko biznesowe czy produkcyjne, ale przede wszystkim kompetencyjne. Badanie Dojrzałości Innowacyjnej przeprowadzone przez Polski Fundusz Rozwoju pokazało, że zaledwie 5 proc. firm można uznać za innowacyjne w obszarze gotowości do transformacji energetycznej. Zmian w tak kluczowej sprawie jak transformacja energetyczna firmy nie muszą podejmować same. Konieczna jest dzisiaj współpraca biznesu z państwem i środowiskami akademickimi. Przede wszystkim warto jednak sięgnąć po know-how start-upów, szczególnie takich, które działają w obszarze ekologicznych innowacji. Tych z kolei w Polsce nie brakuje.

Do zorganizowanego przez Huawei w 2022 r. konkursu „Huawei Startup Challenge II” zgłosiło się ponad 220 start-upów z całej Polski. Poza nagrodami zaoferowaliśmy start-upowcom wsparcie mentoringowe, które dzisiaj procentuje i będzie w długim terminie wpływać na cały rynek. Do konkursu zgłoszono bowiem projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, przeciwdziałania marnowaniu żywności czy edukacji ekologicznej. Pokazało nam to, że Polska posiada ogromny potencjał intelektualny oraz technologiczny, by w transformacji energetycznej i ekologicznej grać pierwsze skrzypce. Wystarczy tylko wyciągnąć pomocną dłoń do młodych, zdolnych ekoinnowatorów. I właśnie to jest rolą globalnych przedsiębiorstw, a także instytucji publicznych i uczelni.

Celem konkursu „Huawei Startup Challenge II” było wyłonienie najbardziej innowacyjnych polskich start-upów, które w najbardziej nowatorski sposób wykorzystywały nowoczesne technologie na rzecz ochrony planety i przeciwdziałania zmianom klimatu. Pierwsze miejsce i nagrodę główną otrzymał start-up DAC (DynamicAirCooling) z najbardziej ekologiczną i najskuteczniejszą na świecie technologią chłodzenia, stanowiącą zamiennik urządzeń na bazie freonu – głównej przyczyny globalnego ocieplenia. Drugie miejsce zdobył Plan Be Eco za kompleksowe narzędzie wspierające proces osiągnięcia neutralności klimatycznej firm oraz raportowania śladu węglowego. Na trzecim miejscu uplasowało się Hydrum z autorskim reaktorem chemicznym, który jest w stanie pracować bez kosztochłonnego uzdatniania wody jako surowca. System HydroHub ma utylizować słone wody kopalniane z udziałem napędowej energii odnawialnej OZE, umożliwiając produkcję zrównoważonego, taniego wodoru jako siły napędowej okrągłych łańcuchów przemysłowych. Model drogi do dekarbonizacji opracowany przez ekspertów z Krajowej Agencji Poszanowania Energii wskazuje, że pierwszym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej powinno być zbadanie śladu węglowego organizacji. Tylko znając punkt wyjścia i realny wskaźnik, który należy obniżyć, organizacje mogą wdrożyć odpowiednie polityki klimatyczne we wszystkich obszarach działalności. Rozwiązanie Plan Be Eco ma więc ogromny potencjał do realnego rozwiązania wyzwań klimatycznych, z którymi muszą się mierzyć firmy oraz państwa na całym świecie, i taki też był nasz klucz podczas nagradzania finalistów.

Zwycięzca konkursu „Huawei Startup Challenge II” – DAC (DynamicAirCooling) stworzył z kolei technologię, która – wedle jego zapewnień – może zmniejszyć globalną emisję CO2 wynikającą z działania urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych aż o 50 proc. Pokazuje to, że współpraca z tym podmiotem mogłaby przynieść wymierne korzyści całym społeczeństwom i gospodarkom. Wszyscy potrzebujemy bowiem technologii chłodzenia – nasze domowe lodówki, laboratoria opracowujące leki, sklepy spożywcze, centra danych odpowiedzialne za funkcjonowanie choćby internetu. Takie technologie Huawei wspiera i będzie wspierać, bo jest to nasza wspólna odpowiedzialność, by działać na rzecz zielonej, pełnej życia planety.

Jackie Zhang, dyrektor zarządzający Huawei Polska

