Cisco: tak firmy mogą zmniejszyć rachunki za prąd

Wnioski o zamrożenie ceny maksymalnej prądu dla firm można składać tylko do 30 listopada. Ostatnie miesiące pokazały brak stabilności na rynku energii, więc priorytetem każdego przedsiębiorstwa powinna być energooszczędność

Optymalizacja obecnie posiadanych urządzeń pozwoli znacząco zmniejszyć koszty już dziś. Istnieją proste rozwiązania, które zmniejszą zużycie prądu i obniżą koszty prowadzenia działalności. Wystarczy odpowiednia konfiguracja i niewielkie inwestycje w posiadaną infrastrukturę.

Ustaw automatyczne wyłączanie urządzeń, z których nie korzystasz

Wyłączanie urządzeń poza godzinami pracy w oczywisty sposób zmniejsza firmowe zapotrzebowanie na energię. Analizując zapotrzebowanie pracowników biurowych, w tym ich godziny pracy, można w prosty sposób wdrożyć automatyzację i generować oszczędności. Przykład w zakresie PoE mogą stanowić Access Pointy. Wyłączenie zasilania 1000 punktów dostępowych (10 W) na 12 godzin dziennie zaoszczędzi ok. 43,5 megawatogodziny rocznie. Patrząc po najnowszym taryfikatorze dla MŚP, daje to ponad 30 tys. złotych.

Korzystaj z oprogramowania do zarządzania energią

Według raportu opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) , ok. 1% energii wyprodukowanej na świecie trafia do centrów danych. Zmniejszenie mocy obliczeniowej w centrach danych może obniżyć koszty i wspomóc sieć energetyczną w skali nawet całego kraju. Oprogramowanie takie jak Cisco Intersight Workload Optimizer (IWO) może analizować zasoby maszyn wirtualnych i dostarczać użytecznych zaleceń w celu zmniejszenia alokacji zasobów obliczeniowych.

Badanie Forrester Total Economic Impact™ Study zlecone przez Cisco (2021 r.), w którym przeanalizowano sześciu klientów Cisco , wskazało, że dzięki IWO zmniejszamy wykorzystanie zasobów (procesora i pamięci) o 20% przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Zoptymalizuj wydajność firmowych systemów wentylacyjnych

Systemy chłodzenia w centrach danych mogą być przeskalowane i działać przy zaledwie częściowym obciążeniu. Istnieją metody, które pomagają zapewnić odpowiednie warunki temperatury i wilgotności. Instalując czujniki i pulpit nawigacyjny, taki jak Cisco Meraki, można zmniejszyć marnotrawienie energii.

Połączenie zastosowania standardów American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), danych z czujników środowiskowych i proaktywnego monitorowania może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i emisję dwutlenku węgla od 20 do 50% .

Zmniejsz zużycie energii ustalając godziny aktywności sprzętu biurowego Urządzenia do komunikacji wideo takie jak Cisco Desk i Room Series stanowią podstawowe wyposażenie firm stawiających na hybrydowość swoich zespołów. Ustawienie godzin pracy urządzeń Cisco zapobiega ich wybudzeniu się w przypadku wykrycia ruchu w pomieszczeniu (np. w obecności serwisu sprzątającego po godzinach pracy), co pozwala zaoszczędzić energię i wydłużyć żywotność ekranów.

Oszczędzaj energię dzięki Power over Ethernet

Funkcją, która może pomóc klientom firmy osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem, jest Power over Ethernet, znane jako PoE. W ostatnich latach Cisco zintegrowała PoE z rodziną przełączników Catalyst. Obecnie rozwiązanie to jest jeszcze skuteczniejsze, dzięki wprowadzeniu UPoE+. Pozwala ono operatorom budynków uzyskać elastyczność w projektowaniu przestrzeni roboczych zgodnie z potrzebami użytkowników, a nie dostępem do gniazdek. Może to zwrócić się w postaci redukcji kosztów materiałów elektrycznych. Dzięki zastosowaniu mikrosieci DC z UPOE+ można wyeliminować straty konwersji z AC na DC, co daje oszczędności przy każdym obciążeniu. Inteligentnie zarządzane budynki mogą być nawet o 45% bardziej energooszczędne, dzięki zasilaniu prądem stałym.

Firmy, które specjalizują się w nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach IT, powinny również przodować w energooszczędności. Zapoznaj się z naszymi najlepszymi praktykami na poniższych infografikach i dowiedz się jak:

• oszczędzać energię dzięki Power over Ethernet.

• ograniczyć zużycie energii przez serwery.

• poprawić efektywność energetyczną w centrum danych.

