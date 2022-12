E-usługi w systemie ochrony zdrowia

Rozwój cyfryzacji w ochronie zdrowia to ogólnoświatowy trend. Celem wprowadzenia e-usług jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń medycznych, a także optymalizacja zasobów systemu zdrowotnego. Digitalizacja ochrony zdrowia to skomplikowany i długotrwały proces, który jest w Polsce realizowany z sukcesem – stwierdza Adam Niedzielski, minister zdrowia w tekście opublikowanym na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Rozwój Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji „moje IKP”

Z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) korzysta obecnie ponad 16 mln pacjentów. Każda osoba, która posiada numer PESEL, ma bezpłatny dostęp do IKP. Wystarczy się zalogować. IKP stało się podstawowym źródłem informacji dla pacjenta o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach czy e-zwolnieniach lekarskich. Na IKP dostępna jest również historia wizyt lekarskich w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także informacja o dawkowaniu leków przepisanych podczas tych wizyt. IKP pozwala też na dostęp do informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego dziecka czy osoby, która udzieliła do tego upoważnienia. Przez IKP można również wypełnić wniosek o elektroniczną kartę medyczną EKUZ czy wypełnić deklarację o wyborze lekarza POZ oraz pielęgniarki lub położnej.

W sierpniu 2022 r. na IKP wprowadziliśmy nową funkcję – informację o celowanych badaniach profilaktycznych. W pierwszej kolejności wysłaliśmy ją do kobiet, które powinny wykonać mammografię.

IKP dostępne jest też w wersji mobilnej – „moje IKP”. Dzięki niej pacjenci mogą skorzystać m.in. z funkcji przypominania o braniu leków, a także mają łatwy dostęp do numerów alarmowych, Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) i Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – pomoc medyczna przez telefon

Poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – w nocy, w weekendy i święta – można otrzymać pomoc medyczną przez telefon. Wystarczy zadzwonić pod numer 800 137 200 lub wypełnić formularz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ tpk. Z pacjentem kontaktuje się pielęgniarka albo lekarz.

Od uruchomienia TPK udzieliliśmy ponad 90 tys. teleporad. Każdego dnia z TPK korzysta ponad 500 osób. Czas od wypełnienia formularza przez pacjenta do udzielenia mu teleporady to maksymalnie trzy godziny.

Z pomocy przez telefon można skorzystać w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Do dyspozycji pacjentów jest również tłumacz języka migowego. Dzięki TPK wystawiono: • prawie 19 tys. e-recept; • ponad 14 tys. e-skierowań, w większości na test w kierunku SARS-CoV-2, • ponad 8 tys. e-zwolnień lekarskich.

W sierpniu 2022 r. uruchomiliśmy na stronie TPK symptom checker, który pozwala na wstępne rozpoznanie schorzenia. To ułatwienie nie tylko dla pacjenta, ale i lekarza. Symptom checker jest dostępny w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim na stronie internetowej TPK w godzinach jej działania.

Planujemy, by w przyszłości przed każdą wizytą u lekarza pacjent przeprowadził wstępny zdalny wywiad. Taką możliwość zapewnimy na IKP. Przyspieszy to diagnozę, pozwoli też szybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania jest bardzo duże, na co wskazała pandemia COVID-19.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Wdrożyliśmy Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) i wprowadziliśmy obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Dzięki temu zarówno kadra medyczna, jak i pacjenci mają dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach i dokumentacji medycznej, która wcześniej była rozproszona w różnych placówkach – w szpitalach, przychodniach, u lekarzy specjalistów.

EDM oprócz informacji o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach oraz wizytach lekarskich zawiera wyniki badań laboratoryjnych, opisy badań diagnostycznych, karty leczenia szpitalnego, informację od specjalisty dla lekarza kierującego, informację o świadczeniu na SOR. Pacjent ma podgląd dokumentacji przez IKP / „moje IKP”.

Lekarz na podstawie aktualnych wyników badań i historii choroby może szybciej postawić diagnozę i zaproponować leczenie. Przewaga elektronicznej dokumentacji nad papierową jest ogromna – jest dostępna w każdym miejscu i czasie.

Aktualna liczba zarejestrowanych zdarzeń medycznych to ponad 310 mln w ponad 21 tys. podmiotów i praktyk. W SIM do tej pory zaindeksowano prawie 59 mln dokumentów medycznych przez prawie 3500 podmiotów i praktyk, i z każdym dniem liczba dokumentów medycznych rośnie.

Wdrażaniu EDM oraz raportowaniu zdarzeń medycznych w placówkach POZ będzie służyć również realizacja dwóch projektów: e-Gabinet+ oraz e-Usługi POZ, finansowanych ze środków instrumentu REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Obejmą one łącznie co najmniej 2 tys. placówek POZ.

Rozwiązania telemedyczne

Już ponad milion pacjentów skorzystało z wdrożenia rozwiązań telemedycznych, które umożliwiają stały monitoring oraz reagowanie na alerty przekazywane z urządzeń monitorujących. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić: PulsoCare, e-stetoskop, e-spirometr, opaski telemedyczne.

W programie e-stetoskop przeprowadzono ponad 30 tys. badań dla ponad tysiąca pacjentów i przesłano ponad 200 tys. pomiarów. Program e-stetoskop jest kontynuowany w nowej odsłonie.

Programem opasek telemedycznych objętych było prawie 900 pacjentów. Efektem programu było ponad 571 tys. pomiarów parametrów życiowych pacjentów.

Obecnie przygotowujemy wdrożenie projektów dotyczących:

• monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności przy wykorzystaniu innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego; • wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej; • zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej.

E-rejestracja

Centralna e-rejestracja na świadczenia medyczne będzie dostępna dla pacjentów przez IKP. Aby zapisać się do specjalisty, nie będą musieli kontaktować się z poszczególnymi przychodniami czy szpitalami.

Obecnie realizujemy pilotaż e-rejestracji w wybranych podmiotach leczniczych w woj. mazowieckim oraz łódzkim w zakresie: kardiologii, rezonansu medycznego oraz tomografii komputerowej. Pacjent oraz lekarz POZ może wybrać termin badania, zarezerwować go oraz ewentualnie odwołać wizytę.

Karta Pacjenta

Trwają prace nad Patient Summary, czyli Kartą Pacjenta. Jej wdrożenie jest obligatoryjne dla wszystkich Państw Wspólnoty. Wprowadzenie Karty Pacjenta ma ułatwiać pacjentowi korzystanie z usług medycznych w całej Unii Europejskiej. Dzięki Karcie personel medyczny będzie miał niezwłoczny dostęp do niezbędnych informacji o pacjencie.

E-recepta transgraniczna

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie e-recepty transgranicznej. Umożliwi ona zagranicznym pacjentom realizowanie e-recepty w polskiej aptece, a polskim za granicą.

Przed nami kolejne działania: ustalenie szczegółów organizacyjnych z krajami członkowskimi UE, z którymi będziemy wymieniać e-recepty, a także podłączenie się polskich aptek do systemu informatycznego. Zakończenie tego etapu pozwoli na realizację e-recept w wybranych aptekach w części krajów Unii.

Telediagnostyka w badaniach okulistycznych

Od września 2022 do grudnia 2023 r. na terenie województwa lubelskiego będziemy realizować pilotażowy program badań przesiewowych „Telediagnostyka w badaniach okulistycznych – zastosowanie telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki”. Przesiewowe badania okulistyczne przeprowadzane z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych i sztucznej inteligencji obejmą 5 tys. dorosłych osób.

Nie poprzestajemy na realizacji wymienionych projektów. Planujemy nowe. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym i będziemy rozwijać rozwiązania teleinformatyczne wspierające działania medyczne. Planujemy projekty związane z optymalizacją ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów leczniczych czy rozwojem sztucznej inteligencji w medycynie.

Adam Niedzielski, minister zdrowia

