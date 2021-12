Reformy, które chcemy przeprowadzić i przeprowadzamy, mają za zadanie usprawnić działanie systemu ochrony zdrowia na co dzień, ale i przygotować ten system do kolejnych epidemii oraz pandemii, które zapewne prędzej czy później wystąpią – napisał Adam Niedzielski, minister zdrowia na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Epidemia w Polsce i pandemia na świecie to niezwykle ciężki czas dla systemów ochrony zdrowia. Czas, w którym testowana jest wydolność tych systemów w każdym z państw. Ale epidemia to również trudny czas dla ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę konieczność zawieszenia w pewnej próżni planów systemowych reform, które publiczną ochronę zdrowia mają usprawniać. Czas walki ze wzmożoną liczbą zachorowań, czas walki z kolejnymi falami wzrostów zakażeń, nie jest czasem reform. Niestety i nasze plany musiały zostać wstrzymane z uwagi na znaczący wzrost obciążenia służby zdrowia. Te reformy musimy jednak podjąć i musimy to zrobić w interesie pacjenta, bo to pacjent jest sednem systemu ochrony zdrowia.

Dlatego po osłabnięciu trzeciej fali zakażeń, z którą mieliśmy do czynienia na wiosnę, przystąpiliśmy w Ministerstwie Zdrowia do realizacji długo odkładanych planów – planów, które były w dużej mierze już sprecyzowane i dokładnie opisane. Reformy, które chcemy przeprowadzić i przeprowadzamy, mają za zadanie usprawnić działanie systemu ochrony zdrowia na co dzień, ale i przygotować ten system do kolejnych epidemii oraz pandemii, które zapewne prędzej czy później wystąpią.

„Przede wszystkim pacjent” – to jest, można by rzec, sedno wprowadzanych przez nas zmian. Jeżeli pacjent będzie w centrum uwagi systemu ochrony zdrowia, to wszystko w tym systemie będzie na miejscu. Bez tego można do naszego systemu dosypywać kolejne miliardy złotych, ale pacjent tych środków nie zauważy. Pieniądze są oczywiście niezwykle ważne, bo bez nich nie będzie inwestycji, nie będzie rozwoju technologii, nie będzie więcej kontraktowanych świadczeń, nie będzie świadczeń innowacyjnych, dlatego w najbliższych latach system ochrony zdrowia zasilą kolejne miliardy złotych. Będzie to dodatkowe 85 mld zł, które trafią do systemu dzięki Polskiemu Ładowi i ustawie o 7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Oznacza to, że już w 2027 r. nakłady na zdrowie w Polsce będą oscylować w granicach 215 mld zł. Dzięki tym środkom ze spokojem możemy realizować reformy systemowe.

I tak, wprowadzamy jeden z najważniejszych projektów w ochronie zdrowia w ostatnich latach, tj. ustawę o jakości. Na początku swojej kadencji w Ministerstwie Zdrowia obiecałem, że w imieniu pacjentów tej jakości będę wymagał. I ta ustawa temu właśnie służy. Każdy szpital, który uzyskuje finansowanie w systemie publicznym, będzie rozliczany za jakość świadczonych pacjentowi usług. Będzie to jakość na trzech poziomach: klinicznym, czyli leczniczym, obsługi pacjenta i finansowym. Będziemy więc wymagać nie tylko profesjonalizmu w leczeniu, lecz i profesjonalizmu w podejściu do pacjenta oraz zarządzaniu finansami. Wywiązywanie się z kryteriów jakościowych rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie przeprowadzał autoryzację placówek medycznych. Z monitorowaniem jakości w parze będzie szedł system ewidencji zdarzeń niepożądanych w szpitalach, tak byśmy mieli pełną wiedzę o tym, ile tych zdarzeń w ochronie zdrowia się pojawia. W tym aspekcie wprowadzamy system „no fault”, który zgłaszającemu zdarzenie niepożądane pozwoli na uniknięcie rygoru kary.

Oczywiście jakość w szpitalu pacjent doceni, gdy będzie musiał z tegoż szpitala skorzystać. Ażeby nie docierał tam, kiedy będzie zbyt późno na udzielenie pomocy, w ramach Polskiego Ładu wprowadziliśmy pierwszy w najnowszej historii naszego kraju powszechny system profilaktyki, czyli Profilaktykę 40 Plus. Dzięki niemu każdy obywatel, który ukończy 40 lat, będzie mógł za darmo w przyśpieszonym trybie zdiagnozować stan swojego zdrowia. Wystarczy w systemie informatycznym lub na infolinii wypełnić ankietę i poczekać na e-skierowanie na całą serię badań. Mają one dać podstawę do możliwej dalszej diagnostyki. Niestety w Polsce mamy olbrzymi problem ze społecznym podejściem do dbałości o swoje zdrowie. Chcemy, by przynajmniej 2 mln osób w ramach Profilaktyki 40 Plus przeszło przez sito badań. Temu projektowi towarzyszy kolejny, mający umożliwić szybkie poszerzenie badań, które wykazały konkretny problem z naszym zdrowiem. Dlatego wraz z badaniami profilaktycznymi wprowadziliśmy delimityzację świadczeń w opiece specjalistycznej. Oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń przy umawianiu wizyt do specjalistów. Za każdą wizytę zapłacimy.

Co niezwykle ważne dla osób z chorobami rzadkimi, które dotykają mniej więcej 6 proc. społeczeństwa, nie dość, że zwiększamy finansowanie ich leczenia, to wprowadzamy poszerzoną diagnostykę, dopuszczamy szerszy zakres nowoczesnych terapii, które sfinansujemy, a także specjalny paszport osoby z chorobą rzadką. To pierwszy w historii naszego kraju profesjonalny, pełnozakresowy Plan dla Chorób Rzadkich. Ale też zdecydowanie wyżej finansujemy wysoką jakość świadczeń w schorzeniach onkologicznych oraz pilotażowo (a niedługo szerzej w całym kraju) również w schorzeniach kardiologicznych. Temu służą Krajowa Sieć Onkologiczna i Krajowa Sieć Kardiologiczna. Gwarantują one jednolity i kompleksowy system opieki nad pacjentem z pełnym pomiarem jakości leczenia.

Kolejne dwa niezwykle istotne, ale i współgrające projekty, które również weszły do Polskiego Ładu i które poprawią jakość świadczonych w naszym kraju usług w ochronie zdrowia, to restrukturyzacja szpitali oraz subfundusz ich modernizacji. Ten drugi, dzięki 7 mld zł dodatkowych środków, ma zwiększyć komfort leczenia szpitalnego, ale będzie też wspierał proces konsolidacji podmiotów leczniczych. A proces ten wpisuje się właśnie w projekt restrukturyzacji szpitali. Nie jest normalną sytuacją, że dziś w dwóch sąsiadujących powiatach, niejednokrotnie w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów, mamy dwa szpitale, które świadczą te same usługi dla praktycznie tej samej społeczności. Nie ma możliwości, by oba gwarantowały wysoką jakość świadczeń. Nie ma możliwości, by oba nie rywalizowały o tych samych pacjentów, ale i tych samych medyków, zwiększając niepotrzebnie koszty swojego funkcjonowania. Te szpitale powinny się uzupełniać, a nie z sobą rywalizować. Brak tej rywalizacji i stworzenie spójnej oraz uzupełniającej się sieci placówek zapewni pacjentowi wyższą jakość świadczeń.

Realizacja tych projektów to niewątpliwy skok cywilizacyjny naszego systemu ochrony zdrowia. Skok ukierunkowany przede wszystkim na pacjenta.

Adam Niedzielski, minister zdrowia

