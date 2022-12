Wiadomo, od kiedy ma obowiązywać 2-proc. preferencyjny kredyt mieszkaniowy!

- Rząd chce, aby projektowane przepisy dotyczące preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oprocentowanego na poziomie 2 proc. weszły wżycie w połowie 2023 r., poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

Zapowiedział, że rząd nie zakłada wprowadzenia limitu wydatków budżetowych na dopłaty do tego kredytu.

Nie limitujemy co do zasady tych środków finansowych. A w przyszłym roku akurat w budżecie środki, jak będą zabezpieczone, to powinny być wystarczające, ponieważ i tak w przyszłym roku koszt kredytowania tego nie jest taki wysoki, ponieważ koszty są ponoszone w kolejnych latach. Więc założenie jest takie, żeby limitu nie było” - wskazał.

Aczkolwiek, jeżeli by zainteresowanie było na jakimś bardzo wysokim poziomie, to oczywiście być może trzeba się będzie zastanowić” - dodał.