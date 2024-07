Nie chcesz elektryka? Rząd Ci dopłaci nawet 40 tys. zł

Gdy globalne zainteresowanie samochodami elektrycznymi maleje z powodu różnych problemów, polski rząd ogłasza nowe dopłaty dla obywateli na zakup tych pojazdów. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, Polacy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 30-40 tysięcy złotych - tak wynika z zapowiedzi wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Szyszko. Budżet programu to ponad 1 mld zł.

Dopłaty w ramach Krajowego Planu Odbudowy

W ramach środków KPO, czyli środków po od Unii Europejskiej mającego wspomóc rozwój polskiej gospodarki, rząd zaproponował utworzenie instrumentu finansowego, w którym za pomocą wsparcia w formie dotacji dla osób fizycznych umożliwi nabycie, kupno, leasing, wynajem długoterminowy nowych i używanych pojazdów zeroemisyjnych.

W toku rozmów doszliśmy do porozumienia, że […] wprowadzimy system zachęt do kupna nowych samochodów elektrycznych. […] Wprowadzimy taki system dopłat, ale z sufitem wartości samochodu, do którego te dopłaty mogą być stosowane, bo nie chcemy żeby system dopłat był używany do zakupu luksusowych samochodów elektrycznych. To ma być system dopłat do zakupu samochodów ze średniej półki dla zwykłych ludzi, dla klasy średniej i te dopłaty będą sięgały […] kilkudziesięciu tysięcy zł - powiedział wiceminister.

Doprecyzował, że chodzi o kwotę od 30 do 40 tys. zł.

Pytany jakiej części wartości samochodu ta kwota będzie odpowiadać, oznajmił:

To może być 30-40% wartości aut, a w sytuacji, gdy ktoś decyduje się na leasing, to może być po prostu opłata początkowa.

Trzeba się pośpieszyć

„Na razie w ramach KPO zagwarantowaliśmy ponad 1 mld zł na takie dopłaty, więc ten instrument z KPO będzie ograniczony do czasu funkcjonowania KPO czyli do roku 2027” - wskazał.

„Ta kwota to jest kompromis między prognozowanym zainteresowaniem, a możliwościami w ramach KPO, ale uznaliśmy tę kwotę już jako znaczącą” - dodał.

Zapowiedź nowego programu, czyli Społecznego Funduszu Klimatycznego

Pytany do kiedy takie dopłaty mogłyby obowiązywać, powiedział: „Krajowy Plan Odbudowy nie jest pewnie ostatnim instrumentem finansowym unijnym, który będzie obowiązywał. Już trwają rozmowy o Społecznym Funduszu Klimatycznym, upraszczając takim KPO2, mniejszym, z innym zastosowaniem, ale istnieje możliwość kontynuowania tego z SFK”.

Wczoraj KE przyjęła zmieniony KPO. Zgodnie z nim Polska ma otrzymać z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96%) oraz transformację cyfrową (21,28%).

Problemy samochodów elektrycznych

Samochody elektryczne charakteryzują się przede wszystkim niewielkim zasięgiem, co oznacza konieczność częstego ładowania. W Polsce infrastruktura ładowania jest słabo rozwinięta. Dodatkowo kosztowne części zamienne oraz wysokie ceny zakupu stanowią kolejną barierę, która zniechęca nie tylko Polaków do zakupu samochodów elektrycznych. Proces ładowania może być czasochłonny w porównaniu do tankowania pojazdów spalinowych. Problemy techniczne związane z bateriami, takie jak trudności w gaszeniu pożarów, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na koniec, produkcja i utylizacja baterii mają negatywny wpływ na środowisko, co budzi obawy ekologiczne.

