Dąbrowski: Zakup PKP Energetyka to przemyślany proces

- To spółka nowoczesna, z profesjonalną kadrą i stabilnym rynkiem. Uzupełnia nasze portfolio – mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski po nabyciu spółki PKP Energetyka

W środę doszło do podpisania umowy odkupienia przez PGE od amerykańskiego funduszu CVC Capital Partners spółki PKP Energetyka. Pomysłodawcą rozwiązania jest wicepremier Jacek Sasin.

Dzisiaj jest ważny dzień dla PGE i transformacji polskiej energetyki. Zawarliśmy warunki transakcji PKP Energetyka. Tym samym umacniamy pozycję lidera transformacji polskiej energetycznej. PKP trafia w polskie ręce. To spółka nowoczesna, z profesjonalną kadrą i stabilnym rynkiem. Uzupełnia nasze portfolio. Realizując transakcję konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię. Pomimo trudności wywołanych wojną na Ukrainie i kryzysu energetycznego konsekwentnie realizujemy ten plan. Zakup PKP Energetyka kształtującą docelowy wymiar działalności PGE na wiele lat - mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski po realizacji transakcji. To proces przemyślany. Negocjowaliśmy dwa lata. To były twardy negocjacje, ale mogę określić je jako sytuację win-win. Pamiętajmy, że oprócz stricte biznesowych korzyści, polska kolej i energetyka wzmacniają swoje bezpieczeństwo – dodał – PKP Energetyka ma także rozwinięty obrót energią. Jesteśmy zadowoleni z tej transakcji. Jeszcze musi zostać spełniony wymóg UOKiK. Płatność planujemy na 4 kwietnia 2023 roku. Dziękujemy za wsparcie wszystkich partnerów, ministra Adamczyka, Małeckiego i przede wszystkim partnerom biznesowym.

Warunki transakcji

Zgodnie z informacją PGE zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE od Edison Holdings udziałów PKPE Holding, oraz na zawarcie przez PGE z Edison Holdings przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów PKPE Holding za ok. 1 mld 913,5 mln zł. Cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 mld 944,5 mln zł - podano w komunikacie PGE. Zamknięcie transakcji planowane jest 3 kwietnia 2023 r., a płatność za udziały w dniu zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków:

uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka;

uzyskanie zgody ministra aktywów państwowych;

uzyskanie zgód podmiotów finansujących.

Historia PKP Energetyka

PKP Energetyka została odsprzedana jeszcze w 2015 roku podczas rządów PO. Wkrótce po przejęciu władzy przez PiS próbował unieważnić transakcję. Przed dwoma laty fundusz CVC Capital Partners chciał sprzedać PKP Energetykę za 1,8 mld euro. Ostatecznie jednak negocjacje z potencjalnymi nabywcami, w tym firmami z zagranicy, nie doprowadziły do podpisania umowy.

Co istotne wielu analityków popiera nacjonalizację PKP energetyki, argumentując, że sieć energetyczna stanowi element infrastruktury strategicznej. A to kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej dla kolei. Ma sieć dystrybucyjną oraz 19 stacji paliw na terenie całego kraju. Dostarcza energię do poszczególnych urządzeń trakcji, a ostatecznie - do pociągów. Świadczy również usługi elektroenergetyczne, utrzymuje m.in. 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej, należącej do PKP Polskich Linii Kolejowych. Posiada ponad 70 nowoczesnych pociągów specjalistycznych do utrzymania sieci trakcyjnej.

