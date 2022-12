Silna polska armia – budżet MON zasilany jest 3 proc. PKB

Rok 2022 to rok przełomu w Wojsku Polskim – MON z jednej strony podpisało szereg strategicznych umów na nowy sprzęt wojskowy i dostawy nowoczesnego uzbrojenia dla Polskich SZ, z drugiej weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny, m.in. zwiększając budżet obronny i przewidując podwyższenie liczebności Wojska Polskiego – czytamy na stronie MON

Ustawa o obronie Ojczyzny zastępuje ustawę w 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony. „Dokument opiera się na 3 filarach: zwiększeniu finansowania Sił Zbrojnych, wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej oraz zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego” - czytamy na stronie MON. Dzięki ustawie o obronie Ojczyzny od stycznia 2023 r. zwiększono nakłady na obronność do 3 proc. PKB, co stawia Polskę wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodatkowo dzięki utworzeniu dodatkowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych finansowanie zakupów sprzętu wojskowego posiada więcej niż jedno źródło. Dzięki mechanizmom umożliwiającym zwiększenie liczby żołnierzy planowane jest osiągnięcie liczebności Wojska Polskiego na poziomie co najmniej 300 tys. żołnierzy. Ustawa wprowadziła także nowy rodzaj służby - Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową oraz szereg korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służba w wojsku była atrakcyjna i konkurencyjna na rynku pracy.

Polska przeznacza miliardy złotych na zakup nowoczesnego wysokiej klasy uzbrojenia. W styczniu br. powołano Agencję Uzbrojenia i Radę Modernizacji Technicznej - ich zadaniem jest zapewnienie armii sprzętu i środków bojowych.

Tylko w ostatnim czasie podpisaliśmy umowy na śmigłowce Agusta AW 149 i śmigłowce AW101, wyrzutnie Chunmoo, systemy rakietowe HIMARS, samoloty F-35, samoloty FA/50, czołgi ABRAMS czy satelity obserwacyjne. Do żołnierzy Wojska Polskiego trafiły już m.in. systemy Patriot, czołgi K2, armatohaubice K9, drony BAYRAKTAR, niszczyciele min KORMORAN II, armatohaubice KRAB, moździerze RAK, zestawy Piorun, zestawy Pilica czy zestaw Mała Narew.

Od 2015 r. wzrosła liczebność Wojska Polskiego, liczba żołnierzy zwiększyła się z 95 tys. do ponad 160 tys. Obok modernizacji armii, wzrost liczebności Wojska Polskiego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej, obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych - szeregowych, podoficerów i oficerów jest kluczowy dla bezpieczeństwa Polski.

