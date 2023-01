Premier podaje datę końca inflacji. A można by szybciej

Kiedy możemy spodziewać się spadku inflacji? Na to pytanie odpowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej sesji pytań na żywo. Odpowiedział, że co prawda nie jest jasnowidzem, ale wskazał, że trend spadkowy zostanie zauważony już w marcu lub kwietniu. A stałoby się to jeszcze szybciej, gdyby UE zawiesiła system ETS, ale Unia tego jednego nie chce zrobić

Bardzo wiele elementów, które wokół obserwuję, czytam, dochodzą do mnie szerokie analizy, wskazują na to, że już od marca-kwietnia będziemy mieli do czynienia z obniżającą się inflacją. Inflacja będzie wyhamowywana - powiedział Mateusz Morawiecki.

Dodał, że już w kolejnych miesiącach inflacja będzie schodziła do tempa jednocyfrowego.

Wprowadziliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości różne tarcze, antyputinowskie, osłonowe, tarcze antyinflacyjne. One wszystkie złagodziły ból inflacji, ale oczywiście z tym ogólnoświatowym zjawiskiem sami sobie nie poradzimy - ocenił premier.

Jak dodał, spośród czynników, które obniżyłyby inflację byłoby między innymi zakończenie wojny na Ukrainie, co uspokoiłoby ceny surowców energetycznych. W takim scenariuszu najprawdopodobniej znalazłyby się w trendzie spadkowym, ale to nie wszystko. Jako nisko wiszący owoc wskazał system ETS i uboldwał, że Unia Europejska na tym polu nie chce dokonać żadnych zmian.

Jest kilka takich zmiennych, które mają na to wpływ: jeśli Unia Europejska poszłaby po rozum do głowy i zawiesiła chociaż na dwa lata stosowanie systemu ETS, to natychmiast energia elektryczna byłaby tańsza i natychmiast inflacja również by spadła - podał premier.

