Zakaz reklam z udziałem lekarzy i farmaceutów

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Z reklam znikną wizerunki lekarzy i farmaceutów. Zmiany przepisów dotyczą także medycyny estetycznej.

Za złamanie przepisów grozić kara do nawet 2 milionów złotych, o czym przypomina portal wirtualnemedia.pl.

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r., dostosowuje polski rynek wyrobów medycznych do regulacji unijnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Oznacza to m.in., że w reklamie wyrobu medycznego odbiorca nie zobaczy już osób w kitlach lekarskich i pielęgniarskich, aktorek i aktorów odgrywających farmaceutów czy dentystów.

Promowanie swojej działalności przez podmioty lecznicze już od dawna jest sprzeczne z prawem, dlatego ustawa o zakazie reklamowania usług z wykorzystaniem specjalistycznych wyrobów medycznych nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem. Mimo to zdarzały się przypadki „omijania” prawa i prowadzenia działań reklamowych przez niektóre podmioty zajmujące się głównie zabiegami z zakresu medycyny estetycznej i kosmetycznej. Dotychczas mogliśmy obserwować wyścigi kreatywnego umieszczania treści reklamowych, na przykład w publikowanych postach w social mediach - ocenia dr n. med. Magdaleny Nity – dyrektor ds. medycznych Centrum Medycyny Konopnej w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Wyroby medyczne to dość szeroka kategoria produktów - od wózków inwalidzkich, lasek i kul, przez pastylki do ssania n ból gardła, syropy na kaszel, krople do oczu, aż wykorzystywane w kosmetyce lasery, urządzenia oddziałujące energią prądu elektrycznego oraz fal elektromagnetycznych i kwas hialuronowy. Zmiany prawne dotkną mocno branżę kosmetyczną, do tej pory chętnie współpracującą reklamowo z influencerami czy celebrytami.

Czytaj także: Abonament RTV od dawna budzi emocje. Reaguje wicepremier

wirtualnemedia.pl/gr