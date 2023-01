Cudowny napój, dzięki któremu wzmocnimy swoją odporność

Istnieje wiele wspaniałych produktów wspomagających naszą odporność oraz pomagających nam w utracie nadprogramowych kilogramów. Takie działanie ma między innymi połączenie wody z imbirem i cytryną

Prozdrowotne właściwości wody z imbirem i cytryną

Imbir jest niezwykle zdrowy. Jego zbawienne właściwości znane są już od tysięcy lat. Bowiem nie tylko dostarcza on wiele niezbędnych minerałów, ale także zapobiega rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych. Drugim najczęstszym dodatkiem do wody jest cytryna, która konkuruje z imbirem. Toteż ciężko się dziwić, że to właśnie te dwie rośliny szczególnie upodobali sobie zwolennicy zdrowego żywienia. Napój z wykorzystaniem imbiru i cytryny najczęściej pijemy w okresie jesienno-zimowym, kiedy to częściej chorujemy. Dzięki imbirowi rozgrzewamy się oraz poprawiamy krążenie krwi, przez co usuwamy z organizmu potencjalnie niebezpieczne mikroorganizmy. Z kolei cytryna ma właściwości antyoksydacyjne, niweluje działanie reaktywnych form tlenu oraz wspomaga oczyszczanie organizmu. Dostarcza również dawkę witaminy C. Jednak co czyni ten napój tak wyjątkowym, to właśnie połączenie tych dwóch produktów. Ich wzajemne działanie dodatkowo polepsza trawienie, zwiesza uczucie sytości oraz pomaga spalać tkankę tłuszczową. Na tym jednak nie koniec. Tak przygotowany napój opóźnia wchłanianie glukozy, dzięki czemu nie miewamy jej nagłych skoków oraz jesteśmy w stanie utrzymać jej względnie stały poziom.

Inne zastosowanie imbiru

Ten korzeń znajduje zastosowanie nie tylko, jako aromatyczny dodatek do ciepłych napojów. Jest on szeroko rozpowszechniony w kuchni orientalnej, gdzie nadaje on potrawom charakterystycznego i aromatycznego smaku. Może on być składnikiem wielu sosów czy zup, na przykład dyniowej lub curry.

Jak taki napój ma pomóc w walce z nadwagą?

Wypicie wody z imbirem i cytryną zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, co bezpośrednio przekłada się na ułatwione trawienie i szybszy metabolizm. Jest to niezwykle ważne dla osób zmagających się ze wrzodami żołądka oraz chorobami dwunastnicy. Osoby te nie powinny spożywać tych produktów, zwłaszcza na pusty żołądek, a każdą chęć powinny skonsultować z lekarzem. Imbir również rozgrzewa, czyli ma właściwości termogenne, przez co jesteśmy w jakimś stopniu spalić więcej kalorii.

Jak przygotować taki napój?

Przepis ten jest bardzo prosty. Najpierw myjemy i obieramy imbir, a następnie kroimy go na cienkie plasterki. Tak przygotowany imbir zalewamy gorącą wodą i czekamy, aż chwilę ostygnie. Po chwili dodajemy plaster cytryny i gotowe. Możemy go także wzbogacić o cynamon, goździki czy miód. W ten sposób dostarczymy sobie dodatkową dawkę antyoksydantów i… pysznego smaku.

Filip Siódmiak