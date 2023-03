Wolny metabolizm z biegiem lat? To nie to co myślisz

Często za nasze nadprogramowe kilogramy oskarżamy nasz wiek

I poniekąd jest to prawda, ale… No właśnie, otóż według badań tempo przemian metabolicznych spada dopiero wraz z początkiem starości. Dlaczego zatem tyjemy, im więcej wiosen mamy za sobą?

Błędna interpretacja

Już od dłuższego czasu powszechnie mówiło się, że metabolizm zwalnia już po ukończeniu okresu dojrzewania, czyli dla większości populacji po około 20-tym roku życia. Na szczęście postęp w rozwoju nauki pozwolił rzucić nowe światło w tym temacie.

Nowy pogląd

Na podstawie badań ukazujących się w naukowym czasopiśmie „Science”, jesteśmy w stanie uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę na temat tempa przemian metabolicznych. Jak wynika z ich treści, wraz z upływem lat nasz metabolizm zwalnia w minimalnym i nieznaczącym stopniu lub nie zmienia się w ogóle. Granicą wieku, po której następuje dosyć znacząca różnica to okres po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia. To dlaczego ludzie dorośli tak często tyją?

Dieta i styl życia

Wszystko sprowadza się do naszej diety oraz stylu życia. Będąc młodym, oprócz tego, że naturalnie nasze zapotrzebowanie kaloryczne jest wyższe, to dodatkowo więcej się ruszaliśmy. Czy to granie z kolegami na boisku, wychodzenie na miasto, zabawa na placu zabaw czy uczęszczanie na zajęcia sportowe, potocznie zwane SKS-ami. Natomiast dorośli dużo częściej korzystają z samochodów, mają mniej czasu na aktywność fizyczną poza godzinami pracy czy zwyczajnie mają do utrzymania siebie i rodzinę. Wszystko to sprawia, że w ciągu dnia wydatkujemy mniej energii, niż za młodu. W kontekście diety, osoby dorosłe częściej jedzą w biegu i sięgają po szybkie przekąski lub dania wysokokaloryczne i ubogie w składniki odżywcze.

Także chcąc jak najdłużej utrzymywać swoją masę ciała w normie oraz być w nienagannej kondycji fizycznej, a nie zrzucać wszystko na swój wiek, lepiej zdrowo się odżywiać i regularnie uprawiać sport.

Filip Siódmiak