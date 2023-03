Jedz, a poprawisz zdrowie swoich naczyń krwionośnych

W utrzymaniu w zdrowiu naszego układu krążenia, kluczowe znaczenie ma dobrze dobrana dieta

Tłuszcze oraz w pewnym stopniu cukry proste decydują o kondycji naszych naczyń krwionośnych. Na szczęście ta dieta nie wymaga zmiany żywienia o 180 stopni, a raczej małych zmian w doborze codziennych produktów.

Awokado

Wystarczy na kanapkę zamiast masła lub majonezu położyć pastę z awokado. Wedle badań, spożywanie awokado obniża poziom homocysteiny mającej ogromny wpływ na rozwój tak zwanego stresu oksydacyjnego. Oprócz tego zmniejsza poziom cholesterolu LDL, a podnosi HDL, tym samym minimalizując ryzyko powstania zatorów tętnic oraz żył.

Zielone warzywa

Ze względu na dużą ilość witaminy K obniżają ciśnienie krwi oraz zapobiegają powstawaniu zakrzepów mogących prowadzić do wielu chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo pełne są błonnika oraz witamin.

Kurkuma

Przyprawa o silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Za jej sprawą likwidowane są stwardnienia tętnic – głównej przyczyny miażdżycy. Częstsze włączanie kurkumy do swojej codziennej diety naprawia uszkodzone tętnice oraz chroni przed zakrzepami.

Fermentowane ziarna soi

Mają one działanie polegające na wychwytywaniu wapnia ze światła naczyń krwionośnych oraz późniejszym wbudowywaniu ich w kości. Dlatego między innymi watro od czasu do czasu spróbować przekonać się do, na przykład tofu i z jego wykorzystaniem ugotować obiad lub pokroić je w plasterki i położyć na kanapkę zamiast wędliny.

Spirulina

Jest to naturalna niebiesko-zielona mikro alga w charakterystycznym kształcie spirali. Można ją kupić w formie suplementu diety i stosować profilaktycznie, żeby zachować zdrowie. Potrafi ona utrzymywać pożądany profil lipidowy oraz stabilizować ciśnienie tętnicze krwi.

Cynamon

Kolejna w zestawieniu przyprawa o charakterze antyoksydacyjnym. Dodawanie cynamonu do różnych dań na słodko lub wytrwanie chroni nasz organizm przed utleniającym działaniem reaktywnych form tlenu oraz obniża poziom cholesterolu.

Zielona herbata

Składa się z katechin – grupy związków hamujących wchłanianie cholesterolu podczas trawienia. Zaleca się picie jednej lub dwóch filiżanek zielonej herbaty dziennie, w celu poprawy kondycji układu sercowo-naczyniowego.

Owoc granatu

Cenne fitozwiązki znajdujące się w owocu granatu chronią wyściółki naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami. Zresztą podobnie do buraków wzmaga produkcję tlenku azotu, rozszerzającego średnicę głównych arterii naszego organizmu.

Filip Siódmiak