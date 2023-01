PIE: Deficyt obrotów bieżących wkrótce nieznacznie zmaleje

W kolejnych miesiącach deficyt obrotów bieżących będzie nieznacznie niższy - przewiduje Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według niego, wpływać będą na to niższe ceny surowców energetycznych oraz spadek zysków przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski podał w piątek, że saldo rachunku bieżącego w listopadzie było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł (422 mln euro). W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 6,9 mld zł (1 483 mln euro).

Jak skomentował Sergiej Druchyn, analityk z zespołu makroekonomii PIE, listopadowe dane to efekt słabych wyników w handlu towarami oraz deficytu w dochodach międzynarodowych. Spowolnienie gospodarcze skutkuje niskim wzrostem aktywności przemysłowej – to oznacza wolniejsze tempo wzrostu eksportu. W listopadzie spadło ono z 24 do 20 proc. Mniej towarów wysyłamy do głównych partnerów handlowych, co jest związane ze spowolnieniem gospodarczym. Saldo związane z dochodami firm zagranicznych wykazuje mniejszy deficyt niż w pierwszej połowie 2022 r. (-1 276 mln euro) Jest to konsekwencja słabszych wyników finansowych firm, co przekłada się na mniejszy poziom dywidend - wskazał analityk.

Jego zdaniem, w kolejnych miesiącach deficyt obrotów bieżących będzie nieznacznie niższy. Po jednej stronie spadek cen surowców energetycznych na rynkach globalnych oznacza zmniejszenie kosztów ich importu. Po drugiej zaś spowolnienie gospodarcze przyczyni się do niższego eksportu. W takim otoczeniu słabszy będzie też odpływ dywidend - ocenił Druchyn.

Wskazał, że polski deficyt obrotów bieżących pozostaje umiarkowany na tle państw regionu, co - jak zauważył - jest wynikiem dużej nadwyżki w eksporcie usług do innych krajów (3 939 mln euro w listopadzie). Zwrócił uwagę, że w Czechach oraz Rumunii saldo obrotów bieżących wyniosło odpowiednio -1 613 i -2 354 mln euro.

PAP/mt