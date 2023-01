Rząd przyjął projekt 25 mld euro pomocy dla WPR

Rząd przyjął projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Możliwe będzie wsparcie rolników, przedsiębiorców i samorządów, poinformowała we wtorek w komunikacie Kancelaria Prezesa RM. Polska ma na ten cel 25 mld euro.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki wdrożeniu Polska będzie mogła ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządów.

Realizacja projektu składa się puli 17,3 mld euro wsparcia w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej jako dopłat bezpośrednich oraz 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR na wsparcie obszarów wiejskich. W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na ten cel.

Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

-> wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,

-> zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,

-> poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,

-> przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii,

-> wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,

-> przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu,

-> przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

-> promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,

-> poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt

-> modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

Od 2023 r. większość wsparcia w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej dostępna będzie w ramach Planu Strategicznego, w tym wszystkie płatności objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli, w szczególności płatności bezpośrednie. Ponadto chodzi o wsparcie: dla sektora owoców i warzyw oraz dla sektora pszczelarskiego; inwestycyjne i premie dla młodych rolników; rozwoju różnych form współpracy, w tym LEADER; m.in. szkoleń, doradztwa oraz zarządzania ryzykiem.

ISBnews,jb