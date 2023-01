Ważne wyróżnienie dla ministra Sobonia

Wiceminister finansów Artur Soboń otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Gospodarczego „Azymut PTG” w kategorii „Osoba publiczna wspierająca rozwój gospodarczy” – poinformowało Ministerstwo Finansów.

„Wyróżnienie ma dla mnie szczególne znaczenie. Zostało mi przyznane przez organizację, która ma ambicje wpływania na pozytywne zmiany gospodarcze w naszym kraju, która chce angażować się w ważne sprawy społeczne. Cieszę się, że dostrzeżono moją pracę w trudnych dla naszej gospodarki czasach. Trwająca wojna na Ukrainie, a co za tym idzie kryzys energetyczny czy wychodzenie z zawirowań związanych z pandemią, to wszystko odbiło się nie tylko na polskiej, ale również światowej gospodarce. Nie zamierzam spocząć na laurach, mam świadomość wyzwań jakie na nas wszystkich czekają w najbliższych miesiącach. I tutaj dostrzegam również ogromną rolę nie tylko rządu, ale również biznesu czy organizacji, które tych przedsiębiorców skupiają i reprezentują” – stwierdził w informacji nadesłanej PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

Podkreślił, że mimo trudnych czasów nasza gospodarka ma się dobrze.

„Polska gospodarka wykazywała się dotychczas wysoką odpornością na negatywne szoki zewnętrzne, ze względu na dobre fundamenty, odpowiedzialną politykę makroekonomiczną i wysoką konkurencyjnością polskich firm. Bardzo dobrze poradziła sobie w trudnym okresie pandemii. Polska była jednym z pierwszych krajów, który powrócił do poziomu PKB sprzed pandemii. Płytka recesja w 2020 r. oraz szybka odbudowa po pandemii były skutkiem przemyślanych programów wsparcia. Reakcja państwa przez tarczę finansową PFR oraz fundusz Covid w BGK była szybka i kompleksowa, dzięki czemu pozwoliła uniknąć wysokiej recesji i wzrostu bezrobocia” – zauważył wiceminister finansów.

MF wskazało, że wysoki poziom przedsiębiorczości pozostaje jednym z głównych atutów polskiej gospodarki. Resort przytoczył dane GUS, według których w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zarejestrowano 280,5 tys. firm, co jest liczbą o 7,1 proc. wyższą niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku (w samym III kw. 2022 wzrost wyniósł 10,3 proc. r/r).

Dodano, że firmy cechują się relatywnie dużą odpornością. W okresie I-III kw. 2022 r. odnotowano o 18 proc. mniejszą niż przed rokiem liczbę upadłości (tj. 237) a w samym III kw. 2022 o 12,7 proc. mniejszą.

MF wskazało także, że stabilność makroekonomiczna Polski jest bardzo wysoko oceniana przez Komisję Europejską. Resort przypomniał, że w raporcie Komisji Europejskiej z listopada 2022 r. dotyczącym nierównowag makroekonomicznych w państwach UE, Polska była jednym z trzech najlepiej ocenionych krajów. Według KE ryzyko wystąpienia nierównowag makroekonomicznych w Polsce jest ograniczone. KE uznała, że nie jest konieczne przeprowadzanie dalszej pogłębionej analizy (do takiej pogłębionej analizy zostało wybranych 17 na 27 krajów). Do tej pory Polska nigdy nie została poddana procedurze pogłębionej analizy, co na tle innych krajów UE stanowi pozytywny wyjątek - podkreślono.

PAP/ as/