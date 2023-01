Popyt na pracę słabnie, ale prognozy pozostają optymistyczne

Ankiety przeprowadzone w przedsiębiorstwach w grudniu ub.r. wskazują na osłabienie popytu na pracę

W stosunku do poprzedniego kwartału wyraźnie spadł udział przedsiębiorstw mających wakaty i ukształtował się poniżej 5-letniej średniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie prognozy zatrudnienia w perspektywie kwartalnej - mimo wyraźnego obniżenia się w ostatnich kwartałach - pozostają relatywnie optymistyczne.

Dane ankietowe sugerują osłabienie popytu na pracę. Wskazuje na to w szczególności wyraźny spadek w IV kw. 2022 r. udziału przedsiębiorstw posiadających wakaty (do 41% z 46% w III kw.), do poziomu nieco niższego od wieloletniej średniej (43%). Spadek ten wystąpił we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw i we wszystkich analizowanych sektorach gospodarki, a jego skala była szczególnie znacząca w transporcie (gdzie jednak udział firm z wakatami jest wciąż najwyższy i wynosi ok. 50%). Nieco mniej przedsiębiorstw (niecałe 4% wobec blisko 5% w III kw. ub.r.) wskazywało także braki kadrowe jako barierę dla ich rozwoju - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Jednocześnie prognozy zatrudnienia w perspektywie kwartalnej – mimo wyraźnego obniżenia się w ostatnich kwartałach – pozostają relatywnie optymistyczne. W IV kw. skala spadku wskaźnika kwartalnych prognoz zatrudnienia była przy tym niewielka (0,3 pkt proc.) – i wyraźnie mniejsza niż w poprzednich 3 kwartałach – a jego poziom (17,9 pkt proc. s.a.) pozostał zbliżony do 3. kwartyla rozkładu z ostatnich 10 lat (17,8 pkt proc.). Prognozy zatrudnienia o rocznym horyzoncie były nieco bardziej optymistyczne od prognoz kwartalnych (wskaźnik wyniósł 21 pkt proc. s.a.), mimo trochę większej skali ich korekty w ostatnim kwartale (o ponad 1 pkt proc.) - czytamy dalej.