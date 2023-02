Wystartowała strona tuskznaczybieda.pl

Szef PO Donald Tusk ruszył i jeździ po Polsce, ale my nie chcemy pozwolić mu na jazdę bez trzymanki; nie ustajemy w demaskowaniu największego pozera polskiej polityki - mówił w piątek poseł PiS Daniel Milewski informując o uruchomieniu strony internetowej tuskznaczybieda.pl.

Milewski podczas piątkowej konferencji prasowej wskazał, że szef PO „jeździ ostatnio, pojawia się w różnych miastach”.

I jak tak sobie jeździ, to po drodze głównie mija się z prawdą - podkreślił.

Ale my nie chcemy pozwolić mu na tę jazdę bez trzymanki. Chcemy, aby wybór, którego będą dokonywali Polacy był wyborem opartym na faktach. Dlatego nie ustajemy w demaskowaniu największego pozera polskiej polityki, jakim jest Donald Tusk – oświadczył Daniel Milewski.

Jak dodał, podsumowanie rządów Tuska, to „podniesienie wieku emerytalnego, niskie płace, brak wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu, to są niskie nakłady na ochronę zdrowia, likwidowanie jednostek wojskowych, posterunków policji, blisko 14-proc. bezrobocie, to brak wsparcia dla rodzin”.

I my właśnie dlatego mówimy, że Tusk znaczy bieda - mówił Milewski.

Sekretarz stanu w KPRM, poseł PiS Adam Andruszkiewicz stwierdził, że kiedy szef PO spotyka się z Polakami głównie atakuje rząd PiS zapominając jednocześnie o czasach kiedy rządziła PO i jak wówczas wyglądało państwo polskie i „jak było źle zarządzane w sferze gospodarczej, ekonomicznej”.

Politycy PiS poinformowali jednocześnie o uruchomieniu strony internetowej tuskznaczybieda.pl.

Adam Andruszkiewicz wskazał, że na stronie zebrano i porównano dane gospodarcze za rządów PO-PSL i za rządów PiS.

PAP/RO