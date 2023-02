Andrzej Dybczyński prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz

Menadżer i naukowiec Andrzej Dybczyński został powołany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zastąpił na tym stanowiska Piotra Dardzińskiego.

Jak czytamy na stronie Sieci Łukasiewicz, Andrzej Dybczyński posiada bogate i różnorodne doświadczenie w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczo-naukowym. Jest doktorem nauk humanistycznych i absolwentem studiów MBA na Franklin University (USA). Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył podyplomowe studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej.

Andrzej Dybczyński posiada również wieloletnie doświadczenie akademickie.

Dybczyński zastąpił na tym stanowisku Piotra Dardzińskiego, który został prezesem sieci w kwietniu 2019 r. Wcześniej był wiceszefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdy, kto trafia do społeczności Łukasiewicza, po krótkim czasie nabiera przekonania, że uczestniczy w dużym projekcie, widzianym już w skali międzynarodowej. Ta historia ma swoich autorów. Filarem całego procesu powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz jest Piotr Dardziński. To on nakreślił ideę Łukasiewicza i podjął się jej wdrożenia. Należą mu się za to wielkie wyrazy uznania - powiedział wiceszef MEiN Wojciech Murdzek.