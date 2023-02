Pierwszy gazowiec LNG dla Orlen. Płynie z USA do Polski

Spółka PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) na swoim kanale na Twitterze poinformowała dzisiaj, że z terminalu w Sabine Pass w Stanach Zjednoczonych wyruszył do Polski gazowiec, który dostarczy ok. 70 tys. ton gazu ziemnego. To pierwszy z ośmiu gazowców, realizujących dostawy LNG dla Grupy Orlen.

W grudniu ubiegłego roku Grupa Orlen ogłosiła, że dwa pierwsze statki zostały zbudowane specjalnie na potrzeby koncernu. Budowa została zrealizowana przez Hyundai Heavy Industries z Korei Południowej.

Pierwszy statek otrzymał nazwę „Lech Kaczyński”, drugiemu nadano nazwę „Grażyna Gęsicka”.

Do końca 2025 r. liczba takich gazowców wzrośnie do ośmiu jednostek, zaznaczono w informacji.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że:

Zabezpieczenie dostaw LNG to nie tylko kontrakty, ale również własna flota. Mając ją do wyłącznej dyspozycji, gwarantujemy stabilność transportu, ale również wzmacniamy pozycję koncernu na globalnym rynku skroplonego gazu ziemnego”

Grupa Orlen to obecnie największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny. Oprócz PGNiG, którego przejęcie zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku, w skład grupy wchodzą także Lotos oraz Energa

pulsbiznesu, jb