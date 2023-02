Kontrowersyjny pomysł liceum. Każe płacić za szafki

Pewne liceum postawiło na pomysł, który jest mocno krytykowany

„Żeromszczaki mamy to! Szafki są do Waszej dyspozycji na I piętrze naszego liceum” - napisano w mediach społecznościowych II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

Szkoła co prawda zaznaczyła, że „szafki są całkowicie dla osób chętnych, są wartością dodaną do już istniejącego darmowego miejsca do przechowywania rzeczy dla uczniów”. Ale i tak zebrała już sporo krytyki. Szafkę można wynająć na rok z góry i że istnieje szansa na przedłużenie korzystania z niej.

To tylko jedne z licznych komentarzy.

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Screen/Facebook

Interia/KG