Wkrótce spółka do budowy drugiej elektrowni atomowej

W przyszłym tygodniu Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK z Grupy Polsat Zygmunta Solorza podpiszą umowę w sprawie powołania spółki, która będzie odpowiadać za budowę elektrowni atomowej we współpracy z koreańskim partnerem

Mówił o tym dziś programie „Sedno Sprawy” Radia Plus wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. - Wczoraj zakończyły się rozmowy obu firm w sprawie utworzenia spółki – stwierdził. I dodał, że w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa w tej sprawie, a we wtorek trafi wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i po zatwierdzeniu „spółka będzie mogła stać się faktem”.

Największa polska firma energetyczna oraz ZE PAK podpisały 31 października ub.r. list intencyjny w sprawie planu rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Wybór padł na koreańskiego partnera ze względu – jak informowało PGE – „na bezpieczną, funkcjonującą od ponad 40 lat oraz efektywną koreańską technologię reaktorów jądrowych”. KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie. W Pątnowie powstanie elektrownia w oparciu o koreańską technologię APR1400.

Wicepremier Sasin dziś zapowiedział także, że niezależnie rozmów między PGE i ZE PAK jego resort prowadzi rozmowy z koreańskim Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Energii w kwestii współpracy przy realizacji projektu atomowego i jeszcze w tym miesiącu jego szef - Chang-Yang Lee będzie z wizytą w Warszawie. W planach jest bowiem powołanie dwustronnego komitetu monitorującego przygotowania do budowy elektrowni.

Minister Aktywów Państwowych zapewnił dziś również, że niezależnie od planowanej prywatnej inwestycji atomowej we współpracy z firmą koreańską (Pątnów) oraz rządowej z wykorzystaniem technologii amerykańskiej (na Pomorzu) trwają przygotowania do uruchomienia trzeciego projektu. I dodał, że już jesienią będą wskazane dwie alternatywne lokalizacje dla tej trzeciej elektrowni, jedna z nich to Bełchatów. - Potem przyjdzie czas na wybór partnera – dostawcy technologii – mówił Jacek Sasin. I zapewnił, że brane są pod uwagę rożne zainteresowane współpracą firmy. - Wszyscy są w grze - stwierdził.

Agnieszka Łakoma