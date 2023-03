Premier: Arabia Saudyjska staje się dla nas ważnym partnerem

Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem - powiedział we wtorek w Rijadzie premier Mateusz Morawiecki

Dodał, że przedstawia w krajach Półwyspu Arabskiego to, w jaki sposób dzisiaj należy rozumieć wyzwania europejskie.

Mateusz Morawiecki składa we wtorek wizytę w Rijadzie, gdzie spotkał z następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej, premierem Mohammedem bin Salmanem; politycy rozmawiali m.in. o współpracy w zakresie energetyki, energii odnawialnej oraz o eksporcie żywności z Polski.

Premier podkreślił na konferencji prasowej, że Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy naftowej, największym eksporterem ropy naftowej na świecie. „Potrafi stabilizować cenę ropy naftowej i być dostawcą, który ma ogromne znaczenia dla krajów, które muszą importować ropę tak, jak Polska” - zauważył szef rządu.

Dodał, że Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata. „I dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem” - podkreślił.

Morawiecki podkreślał też polityczną rolę Arabii Saudyjskiej w kontekście jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

Zwrócił uwagę, że wraz prezydentem Andrzejem Dudą, który również przebywa w krajach arabskich przedstawia polski punkt widzenia.

Przedstawiamy w Arabii Saudyjskiej, w innych krajach Półwyspu Arabskiego to, w jaki sposób dzisiaj należy rozumieć wyzwania europejskie - podkreślił Morawiecki.

Podkreślił, że Arabia Saudyjska przekazała Ukrainie pomoc finansową o wartości 2 miliardów zł. „Niebagatelna pomoc z tego kraju, który starał się zawsze utrzymywać równy dystans - jak to się mówi tutaj i w różnych częściach świata” - wskazał premier.

„Nie może jedno państwo, potężne państwo napadać na swojego sąsiada i udawać jak gdyby to była interwencja wojskowa, zwykła polityka” - mówił Morawiecki. „Bardzo się cieszę, że nasz punkt widzenia, niezależnie od tego, że problemy rosyjsko-ukraińskie inaczej wyglądają z perspektywy polskiej czy europejskiej, a inaczej z perspektywy arabskiej, czy w innych częściach świata, że jednak ta nasza perspektywa trafia do przekonania przywódców z całego świata” - dodał szef polskiego rządu.

Premier przypomniał wizytę w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena. „Rozmawiałem z prezydentem Bidenem w jaki sposób w innych częściach świata należy przedstawiać nasz punkt widzenia, punkt widzenia wolnego świata wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, wobec agresji rosyjskiej” - mówił. „Jestem zbudowany tą wizytą tutaj” - podkreślił Morawiecki.

Jak zaznaczył, w długiej dyskusji oprócz premiera Arabii Saudyjskiego brali udział także jego ministrowie. „Doszliśmy do wniosku, że jest bardzo dużo otwartych pól współpracy pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską” - dodał.

Arabia Saudyjska to kraj olbrzymich możliwości. To państwo, które ma potężny, zakumulowany kapitał: jeden z największych tzw. funduszy inwestycyjnych na całym świecie, potężne korporacje, które chcą inwestować swoje pieniądze zarobione na eksporcie ropy naftowej, ale nie tylko. Tutaj otwiera się potężne pole do współpracy - mówił Morawiecki.