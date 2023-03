Nowy partner McLarena. Narzędzie handlowe pomoże w F1

Salesforce ogłosił podjęcie współpracy z McLaren Racing, której głównym celem jest wsparcie zespołu Formuły 1 przy pogłębianiu relacji z globalną bazą fanów oraz nawiązywanie kontaktu z publicznością na nowych rynkach

Do tego celu zostanie wykorzystane rozwiązanie Customer 360. Zespół McLaren będzie korzystał z takich jego elementów jak Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud i MuleSoft.

F1 cieszy się ogromną popularnością – grono entuzjastów liczy obecnie ponad 500 milionów osób na całym świecie. Jednak mniej niż 1% z nich uczestniczy w Grand Prix w ciągu roku. W związku z tym zespoły muszą kontaktować się z kibicami w formie cyfrowej i w czasie rzeczywistym, aby móc dzielić się z nimi wyjątkowymi doświadczeniami, tak jak ma to miejsce na rzeczywistym torze.

Dzięki wieloletniemu partnerstwu z Salesforce, McLaren będzie mógł dostarczać nowe i ulepszone cyfrowe doświadczenia dla kibiców podczas wszystkich wyścigów F1. Obejmuje to, między innymi, zapewnienie dostosowanych do ich potrzeb komunikatów i ofert poprzez aplikację McLaren App, a także nowe spersonalizowane doświadczenie cyfrowej odprawy gości (przy wejściu na wydarzenia fizyczne) oraz unikalne oferty dla abonentów McLaren Plus.

Ed Green, dyrektor ds. technologii komercyjnych w McLaren Racing, wyjaśnia, w jaki sposób współpraca umożliwia McLarenowi uzyskanie 360-stopniowego obrazu fanów, aby spersonalizować im zarówno cyfrowe, jak i osobiste doświadczenia:

Oglądalność Formuły 1 niemal potroiła się w ostatnich latach, przy czym ogromny wzrost w Stanach Zjednoczonych nastąpił w dużej mierze dzięki serialowi Netflixa - Drive to Survive.

Green powiedział, że globalny charakter F1 „często oznacza, że amerykańscy fani otrzymują od nas aktualizacje i powiadomienia push we wczesnych godzinach porannych, co nie zawsze jest zgodne z ich rozkładem dnia”.

Wcześniej nie mieliśmy narzędzi, aby to zrobić, jednak Marketing Cloud umożliwia tworzenie grup docelowych użytkowników na podstawie kraju, w którym mieszkają. Zyskujemy wtedy pewność, że wysyłamy tę komunikację w odpowiednim czasie w oparciu o lokalny rynek – komentuje Green.

Eksplozja bazy fanów F1 i McLaren Racing nastąpiła podczas pandemii. Wówczas technologia była adaptowana na szybko, co doprowadziło do ogromnej liczby silosowych danych, które były trudno dostępne.

Chciałem zyskać możliwość na sprawne pozyskanie szeregu różnorodnych danych, ich wykorzystanie i połączenie w jeden, w pełni użyteczny zbiór. Zależało mi na rozwiązaniu, które będzie kompatybilne ze wdrożonymi wcześniej systemami, które gromadziły dane często od 15-20 lat oraz z tymi nowszymi, co pozwoli na sprawne uzyskanie pożądanych dla nas informacji – powiedział Green.

MuleSoft okazał się czymś w rodzaju game changera dla zespołu McLaren. Umożliwił stworzenie wspólnej warstwy dostępu do niektórych ze starszych systemów, ale także pomógł McLarenowi uzyskać dostęp do nowych rozwiązań dzięki funkcji gotowych integracji.

Jesteśmy zachwyceni integracją możliwości Salesforce z zespołem McLaren Formuła 1 Team. Salesforce pomoże nam wzmocnić kontakt z naszymi fanami i partnerami na całym świecie. Nie możemy się doczekać wykorzystania danych Salesforce do tworzenia ekskluzywnych treści, które podnoszą jakość naszej komunikacji. Kamień milowy w postaci 60. rocznicy naszej działalności to ekscytująca okazja do połączenia i świętowania z naszą globalną bazą fanów – nie mogę sobie wyobrazić lepszego momentu na rozpoczęcie tej ekscytującej współpracy – powiedział Zak Brown, CEO, McLaren Racing. Salesforce z dumą współpracuje z McLarenem, aby jeszcze bardziej przybliżyć ich do swoich fanów na platformach cyfrowych. McLaren to jedna z najbardziej rozpoznawanych marek w sportach motorowych i jesteśmy zachwyceni kontynuacją współpracy. To zaszczyt, że możemy dostarczać niesamowite doświadczenia cyfrowe, które pomogą takiej marce połączyć się z globalną bazą fanów w zupełnie nowy sposób – dodał Colin Fleming, wiceprezes wykonawczy, Global Brand Marketing Salesforce.

Mat.Pras./KG