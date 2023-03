Europa chce uderzyć w rosyjski gaz. Ma rozwiązanie

Unia Europejska szuka narzędzi, które pozwolą ograniczyć dostawy rosyjskiego gazu

Dla przypomnienia - nadal brakuje tak naprawdę konkretnych sankcji UE na rosyjski gaz. Mimo że od rozpoczęcia inwazja na Ukrainę minęło już trzynaście miesięcy. Dotychczasowe rozwiązania jedynie ograniczały import. Niektóre państwa zadeklarowały chęć odstąpienia od rosyjskich surowców, jak Polska. W wielu przypadkach sama Rosja odcięła dostawy, mimo obowiązujących umów.

Ale gaz nadal jest dostarczany do UE, chociażby tureckimi gazociągami. Od stycznia do listopada ubiegłego roku największymi importerami były Francja, Hiszpania, Belgia i Holandia. Rosja była na trzeciej pozycji najważniejszych dostawców LNG do Europy!

Co zrobi Unia?

W związku z tym ministrowie ds. energetyki podczas ostatniego spotkania w Brukseli poparli propozycję, zgodnie z którą krajowe rządy mogłyby tymczasowo uniemożliwiać rosyjskim eksporterom rezerwowanie przepustowości infrastruktury LNG. Potrzebne ku temu byłyby konsultacje z KE i państwami, które korzystają z gazoportów. Byłyby to nowe uprawnienia, jeżeli chodzi o UE.

Pozostaje pytanie - czy to będzie skuteczne rozwiązanie? Teoretycznie daje możliwość blokady rosyjskiego gazu. Ale podnoszone sa głosy, iż Unia po prostu powinna zdecydować się na sankcje, tak jak w przypadku ropy naftowej.

Na początku marca unijna komisarz Kadri Simon wezwała również państwa UE do zaprzestania kupowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Rosji, nawet jeśli nie podlega on sankcjom.

Otrzymaliśmy w ubiegłym roku około 20 mld m3 rosyjskiego LNG. Myślę, że możemy i musimy jak najszybciej całkowicie pozbyć się rosyjskiego gazu – nalegała Simson, apelując do rządów państw i firm o nieprzedłużanie kontraktów z Rosją.

Unijna komisarz ds. energii wskazała jednocześnie, że w pięciu państwach członkowskich udział rosyjskiego LNG wzrósł. Ale niektóre kraje śródlądowe, takie jak Węgry, mają trudności ze znalezieniem alternatywy dla rosyjskiego gazu transportowanego rurociągami. To tłumaczyłoby charakter propozycji ministów.

Bloomberg, Money, PAP/KG