Ważny dzień dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

PKP Energetyka wróciła w ręce państwa. Teraz to PGE Energetyka Kolejowa. 100 proc. udziałów w spółce PKPE Holding kontrolującej spółkę PKP Energetyka znajduje się obecnie w Grupie PGE Polska Grupa Energetyczna.

Jak poinformowano w komunikacie giełdowym po spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających w dniu 31 marca 2023 r., w dniu 3 kwietnia 2023 r. nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE 100 proc. udziałów w spółce PKPE Holding, a w konsekwencji pośredniego nabycia 100 proc. akcji w PKP Energetyka oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez spółkę.

PKP Energetyka została sprywatyzowana za rządów koalicji PO – PSL w roku 2015. Rząd Ewy Kopacz sprzedał firmę za 1 mld 965 mln zł, po korekcie wynikającej z zadłużenia spółki było to 1,41 mld zł. Właścicielem został wówczas CVC Capital Partners, francuska firma private equity i doradztwa inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu. Posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości byli zdecydowanie przeciwni tej transakcji, wyprzedaży strategicznych polskich firm w ręce zagranicznego biznesu i utraty kontroli nad ważną dla bezpieczeństwa energetycznego i transportowego spółką. Nie potrzeba wielkiej przenikliwości, aby wyobrazić sobie co by się stało, gdyby taka firma znalazła się w rękach rosyjskich.

Grupa PGE za przejęcie 100 proc. udziałów miała zapłacić 1 mld 913 mln zł. Jednak – jak poinformowano - cena zakupu zmniejszyła się o 40,2 mln zł i wyniosła ostatecznie 1 mld 873,3 mln zł. W 2016 r. PKP Energetyka miała niecałe 100 mln zł zysku operacyjnego, obecnie jest to ok. 700 mln zł.

PKP Energetyka zmienia nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. Transakcja przejęcia została dokonana, wczoraj powołaliśmy nowy zarząd i od dzisiaj Polska Grupa Energetyczna prowadzi nadzór nad działalnością PGE Energetyka Kolejowa. Dzięki zakupowi PKP Energetyki powiększamy swój potencjał jeśli chodzi o możliwość przychodów, które zwiększą się o około 4,5 mld zł rocznie, wynik EBITDA poprawi się o blisko 800 mln zł, a jeśli chodzi o dystrybucję energii to wzrośnie o 9 proc. Obecnie odpowiadamy za dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby całego transportu kolejowego w Polsce. - powiedział na konferencji prasowej Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy PGE.

To bardzo ważny dzień dla polskiego transportu kolejowego i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przejęcie PKP Energetyka przez PGE oznacza, że część infrastruktury krytycznej znów trafia do majątku Skarbu Państwa. Repolonizacja tego typu obszarów wzmacnia bezpieczeństwo i sprawia, że rozwijamy polski kapitał – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych.

Odkupienie udziałów Banku PekaoSA od UniCredit, odzyskanie Elektrowni Połaniec, przejęcie od EDF aktywów ciepłowniczych. Dzisiaj finalizacja przez Grupa_PGE zakupu PKP Energetyka. Naprawiamy błędy naszych poprzedników. Repolonizujemy i wzmacniamy kluczowe dla gospodarki spółki - napisał na twitterze Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Odzyskanie kontroli nad kluczową dla polskiej gospodarki spółką, to nasze świadome działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą krytyczną Polski. Dzisiaj Grupa PGE wchodzi w nowy obszar działalności. Dzięki przejęciu PKP Energetyka, PGE umacnia się na pozycji lidera w branży energetycznej - powiedział Wojciech Dąbrowski.

PGE Energetyka Kolejowa, wcześniej PKP Energetyka, zapewnia zasilanie na rzecz transportu kolejowego w całej Polsce. Odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystuje 21,5 tys. km linii energetycznych i dysponuje sześcioma centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników. Eksploatuje 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka zatrudnia 4,2 tys. pracowników. Kluczowymi klientami PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa) są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne - do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak m.in. zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc. W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld zł.

Kolej jest kluczowym elementem infrastruktury transportowo-logistycznej kraju. Z jednej strony wspiera polską gospodarkę, a z drugiej też oferuje wygodny i szybki transport dla pasażerów w całej Polsce. Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli Państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek - podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

