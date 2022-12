Małecki: Odzyskanie PKP Energetyka ma strategiczne znaczenie

W środę doszło do podpisania umowy odkupienia przez PGE od amerykańskiego funduszu CVC Capital Partners spółki PKP Energetyka. Pomysłodawcą rozwiązania jest wicepremier Jacek Sasin

Mówimy o firmie, która ma naturalny monopol na polskiej kolei. Spółce, która posiada 21,5 tysiąca kilometrów linii energetycznych i zawsze będzie miała zbyt na usługi. PKP Energetyka trzyma w swoich rękach strategiczne aktywa obejmujące całą infrastrukturę niezbędną dla kolei w Polsce – od dystrybucji i sprzedaży energii aż po utrzymanie sieci trakcyjnej - tłumaczy w rozmowie z portalem wPolityce.pl wiceminister aktywów Maciej Małecki. Nigdy nie powinna zostać sprzedana, dlatego decyzja PGE o repolonizacji jest tak istotnym wydarzeniem. To nie tylko krok biznesowy, ale też wyraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki tej transakcji PKP Energetyka – jeden z newralgicznych elementów polskiej infrastruktury energetycznej i transportowej, została odzyskana przez polskich obywateli, wraca w polskie ręce. Nie tylko zwiększa się więc bezpieczeństwo infrastruktury transportowej, ale również następuje wzmocnienie pozycji PGE na krajowym rynku energii. Nadzorowana przez MAP Grupa PGE w trudnych czasach agresywnej polityki Rosji pokazała jak należy zabezpieczać interesy Państwa Polskiego. Przejęcie spółki przez PGE jest korzystne dla państwa i dla PGE, ponieważ zapewnia jej dalszy rozwój biznesu i bezpieczne patrzenie w przyszłość - dodaje.

Warunki transakcji

Zgodnie z informacją PGE zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGE od Edison Holdings udziałów PKPE Holding, oraz na zawarcie przez PGE z Edison Holdings przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów PKPE Holding za ok. 1 mld 913,5 mln zł. Cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 mld 944,5 mln zł - podano w komunikacie PGE. Zamknięcie transakcji planowane jest 3 kwietnia 2023 r., a płatność za udziały w dniu zamknięcia transakcji.

Historia PKP Energetyka

PKP Energetyka została odsprzedana jeszcze w 2015 roku podczas rządów PO. Wkrótce po przejęciu władzy przez PiS próbował unieważnić transakcję. Przed dwoma laty fundusz CVC Capital Partners chciał sprzedać PKP Energetykę za 1,8 mld euro. Ostatecznie jednak negocjacje z potencjalnymi nabywcami, w tym firmami z zagranicy, nie doprowadziły do podpisania umowy.

Co istotne wielu analityków popiera nacjonalizację PKP energetyki, argumentując, że sieć energetyczna stanowi element infrastruktury strategicznej. A to kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej dla kolei. Ma sieć dystrybucyjną oraz 19 stacji paliw na terenie całego kraju. Dostarcza energię do poszczególnych urządzeń trakcji, a ostatecznie - do pociągów. Świadczy również usługi elektroenergetyczne, utrzymuje m.in. 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej, należącej do PKP Polskich Linii Kolejowych. Posiada ponad 70 nowoczesnych pociągów specjalistycznych do utrzymania sieci trakcyjnej.

KG, wPolityce/KG