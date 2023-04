Czy warto suplementować kolagen?

Nasze ciało to w głównej mierze białka. Jednym z nich i zarazem najczęściej występującymi jest kolagen

Wchodzi on w skład tkanki łącznej budującej nasze kości, ścięgien, poszczególnych elementów stawów czy jest składnikiem skóry oraz mięśni. Jest on o tyle istotny, że dzięki swoim właściwościom: twardości oraz elastyczności umożliwia dłuższe i sprawniejsze funkcjonowanie ciała. Z czasem jednak jego ilość znacząco spada. Pozostaje więc pytanie czy warto go suplementować?

Czy sama dieta wystarczy?

Tak, ale jego występowanie ogranicza się tylko do poszczególnych źródeł. Są to przede wszystkim wywary na bazie kości zwierząt rzeźnych - drobiu, wieprzowiny oraz wołowiny. Przy czym ilość kolagenu jest tym większa, im dłuższy czas gotowania. Innym równie dobrym jego źródłem jest żelatyna. Więc wszelkie galaretki, kisiele czy inne produkty z dodatkiem żelatyny wypadają równie pozytywnie. Warto też postawić na spożywanie większej ilości białka ogółem lub wyrównać ewentualne niedobory.

Wsparcie skóry

Jest to istotne zwłaszcza dla osób w wieku średnim lub starszym. U nich naturalna produkcja kolagenu maleje z roku na rok, co sprzyja pojawianiu się zmarszczek, wysuszaniu skóry i gorszym jej wyglądem. Nie jest ona wtedy jędrna i sprężysta. Stosowanie suplementów kolagenowych przez kilka tygodni pozwala odwrócić te stany. Co ciekawe, suplementy te wpływają też na produkcję kolagenu w naszym organizmie.

Przy chorobach stawów

Kolagen jest jedną ze składowych chrząstek, a więc elementu wchodzącego w skład stawów odpowiedzialnych za gładkie i płynne poruszanie się główek kości. Niedobór kolagenu zwiększa tarcie i tym samym ściera powierzchnię stawu, szybciej go zużywając. Sprzyja to powstawaniu stanów zapalnych i rozwojowi wielu schorzeń. Suplementacja kolagenem zmniejsza ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów oraz zmniejsza dolegliwości bólowe.

Przeciw osteoporozie

Osoby starsze oraz unikające nabiału są w głównej mierze narażone na niedobór wapnia. Odbija się to negatywnie na gęstości mineralnej kości. I tutaj z pomocą przychodzi kolagen. W badaniach bardzo dobrze wypadała jednoczesna suplementacja wapnia oraz kolagenu, która zwiększała gęstość mineralną kości o ponad 7%.

Czy to bezpieczne?

Suplementy kolagenowe same w sobie nie są szkodliwe. Nie są one ani uczulające, ani toksyczne. Jedynym przeciwskazaniem jest uczulenie na skorupiaki oraz ryby czy jaja, gdyż to właśnie z tych produktów produkuje się te suplementy. Dla wegan istnieją także roślinne suplementy kolagenu dostępne w specjalistycznych sklepach. Warto jednak nadmienić, że u niektórych mogą one dawać nieprzyjemny zapach z ust, powodować zgagę czy uczucie pełności.

Suplementować go warto, zwłaszcza profilaktycznie, szczególnie wśród osób młodych, sportowców czy u wszystkich zdrowych i nie mających jak do teraz żadnych objawów. Nie zapominajmy też o osobach starszych czy już borykających się z skutkami jego niedoboru.

Filip Siódmiak