Kloc: Jest porozumienie w PE ws. rozporządzenia metanowego!

Administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania znaczącej liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu - donosi we wtorek "Wall Street Journal". Według dziennika ma to być część porozumienia z Niemcami, w ramach którego Berlin również wyśle własne Leopardy i zezwoli na transport kolejnych z Polski