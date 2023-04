Sasin: nasza polityka służy wszystkim Polakom

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin był w niedzielę w Białymstoku

Następnie wspomniał o potrzebie wyrównywania poziomu życia w Polsce.

Wyrównanie poziomu życia wymaga ogromnych nakładów w infrastrukturę, dlatego stworzyliśmy wielkie projekty inwestycyjne skierowane do samorządów, aby to one mogły te różnice edukacyjne, sportowe, kulturalne czy zdrowotne wyrównywać. (…) tylko z programów centralnych - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Inwestycji Strategicznych - do samorządów w woj. podlaskim trafiło od 2019 r. ponad 4 mld zł. Ogromny zastrzyk finansowy – stwierdził.

Wicepremier odniósł się również do ostatnich ataków polityków opozycji.

Opozycja na czele z Donaldem Tuskiem zarzuca nam, że nasze programy społeczne kierujemy tylko „do swoich”. W ten sposób mielibyśmy pomijać wszystkie miejsca w Polsce, w których władzę sprawują ludzie z przeciwnych opcji politycznych. To kolejne wielkie kłamstwo Donalda Tuska. My pokazujemy, że wspieramy całą Polskę, zarówno wielkie miasta jak i mniejsze miejscowości. Nasza polityka służy wszystkim Polakom, bez względu na to, gdzie mieszkają. Przykłady mówią same za siebie. Dziś Donald Tusk jeździ po Polsce i krytykuje naszą politykę, tak jakby zapomniał, jak wyglądał nasz kraj za rządów jego formacji. Kwintesencją tych rządów były niechlubne słowa ówczesnego ministra finansów „pieniędzy nie ma i nie będzie”. Dojście do władzy tych ludzi doprowadzi do zepchnięcia na margines interesu naszej Ojczyzny, to nie Polska i Polacy będą na pierwszym miejscu, a jedynie abstrakcyjny interes UE, co teraz potwierdzają słowa członków Platformy Obywatelskiej