Premier: Polska ma szczególną rolę do odegrania w regionie

- Polska może być fundamentem transatlantyckiej jedności - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas Impact’23 w Poznaniu

W środę, 10 maja ruszył Impact‘23 w Poznaniu. Dwa intensywne dni i osiem scen wypełnią dyskusje, wykłady i warsztaty, konkursy dla startupów oraz spotkania biznesowe. Przed nami aż 23 ścieżki tematyczne, ponad 70 agendowych godzin oraz 200 wystąpień i dyskusji, które na temat gospodarki i potrzeb społecznych pozwolą spojrzeć z szerszej - światopoglądowej oraz marketingowej czy technologicznej strony.

W kongresie wezmą udział również przedstawiciele polskich władz. Z Mateuszem Morawieckim na czele, który brał udział w jednej z otwierających debat.

Łącznik dla globalnej stabilności

Polska może być fundamentem transatlantyckiej jedności. To, czego potrzebuje teraz wolny świat, to silna transatlantycka jedność i współpraca. Polska jest proamerykańska i głównym łącznikiem dla globalnej stabilności między USA a Europą - przekonywał szef rady ministrów

Co martwi premiera? To ostatnie zmiany w modelu operacyjnym niektórych krajów zachodniej Europy.

Tania energia z Rosji, darmowe bezpieczeństwo od USA, bo wiele krajów nie dokłada się do budżetu jak powinno… Poza tym niektóre kraje spoglądają na Chiny. Fundamentalna dla przyszłości jest reunifikacja między Unią Europejską a USA - stwierdził.

Relacje z USA

Jest wiele niepewności. Jak ten most się utrzyma jeśli Donald Trump zostanie znów prezydentem? Muszę oddać szacunek postawie prezydenta Joe Bidena. Podziwiam zachowanie jego administracji i wsparcie USA. Gdyby nie to wsparcie, pewnie Ukraina już nie byłaby niepodległa i suwerenna. Taka administracja USA, która dostrzega i wspiera te rzeczy, jest bardzo ważna. Ktokolwiek będzie następnym prezydentem USA, jestem pewien, że będzie taką linię polityczną kontynuował - zauważył premier.

Zwrócił uwagę, że to, co się stało, dla części elit Zachodniej Europy było szokiem.

Musiały wymyślić sposób swojego działania na nowo. Jestem umiarkowanie optymistyczny, że po pierwszym szoku, jednak dostosują się do nowych realiów. Na razie idą w dobrym kierunku, więc tu oddam trochę na zapas wiarę w to, że nie powrócą do dawnych praktyk i układów (z Rosją).

Polityka włączenia Ukrainy do rynku wolnego bez ceł i podatków?

To nie jest najnowsza sprawa bo dzieje się od lat 2013/2014. Teraz chodzi o to, że zboże z Ukrainy do tej pory płynęły do Afryki i na Wschód. Teraz nagle musiały się znaleźć na polskim rynku i musieliśmy zaadresować ten problem. Zboża i plony miały być eksportowane dalej, a nie zostały. Dlatego musieliśmy zareagować i wypracowaliśmy wspólnie kompromis. Kompromis to coś z czego do końca wszystkie strony nie są zadowolone, ale rozwiązujemy ten problem - mówił premier.

Podejście Chin

W trakcie dyskusji z premierem nie zabrakło także tematu polityki Chin i ich podejścia między innymi do Rosji.

Chiny są jednocześnie supermocarstwem, ale zachowują się pokojowo. Rosja zachowuje się bardzo agresywnie. Rosja używa imperializmu i kolonializmy rodem z xx wieku. Wierzę, że Chiny nie staną się agresywne. Dla nas i wielu innych liderów, Chiny wspierają Rosję w wojnie byłyby rubikonem, którego nie można przekroczyć. Mówiąc o przyszłości Chin, przyszłości, współpracujemy i konkurujemy. To dobrze. Tak samo w Europie, konkurujemy i współpracujemy z innymi krajami, tym samym się uzupełniając. Też musimy wynaleźć się na nowo w tej układance.

Tempo zielonej transformacji

Polska wielokrotnie wskazywała, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa. Premier przypomniał o tym.

Nie można zostawić biednych ludzi samym sobie. Koszty będą za duże. Polska niedawno była prawie całkowicie zależna od węgla, co wynika jest spuścizną czasów komunistycznych. Teraz mamy sto razy więcej zielonej energii niż jeszcze niedawno. To ważne, i dalej będziemy rozwijać tę czystszą energetykę, przez co rozumiem również energetykę atomową - stwierdził. Chciałem pozbyć się rosyjskich paliw z Polski już dwa, trzy lata temu. Dzięki tym projektom, które wdrożyliśmy, teraz zależność jest niemal zerowa. Dla Europy mogę powiedzieć tyle, że jedno rozwiązanie nie jest dla wszystkich. Każdy kraj ma inny miks energetyczny, my musimy znaleźć własny sposób na jak najszybszą transformację ku zeroemisyjnej gospodarce, ale nie kosztem społeczeństwa, zwłaszcza jego najbiedniejszej części - dodał.

Morawiecki zaznaczył również, że chciałby zakończyć wątek KPO i konfliktu z KE jak najszybciej.

Są ważniejsze rzeczy do zrobienia i większe korzyści do wygrania. Jeśli i kiedy już się z tym uporamy, czeka nas wiele wyzwań – to opanowanie sytuacji na Ukrainie, zagrożenia Rosji, odnalezienia na nowo tego, jak Polska ma prowadzić zieloną transformację i transformacje technologiczną w ogóle. Tylko Polska i niektóre tylko inne kraje wydają więcej na bezpieczeństwo i wojsko. Są nowe wyzwania i trzeba na nie znaleźć nowe rozwiązania - podsumował.

mw, kg