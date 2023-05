Jak dbać o serce?

Mięsień sercowy jest niezbędnym organem, bez którego nie moglibyśmy żyć

Tłoczy krew i poprzez silne skurcze oraz rozkurcze wpompowuje ją nawet w najdalsze zakątki naszego ciała. Współczesne schorzenia dotyczą głównie serca właśnie, a ogólne pojęcie chorób sercowo-naczyniowych jest na niechlubnym pierwszym miejscu przyczyn zgonów ludzi na całym świecie. Stąd profilaktyka oraz zdrowy styl życia są kluczowe dla dbania o nasze serce.

Śmiech

Tak, śmiech. Ten niepozorny nawyk nie tylko potrafi rozładować napięcie oraz stres dnia codziennego. To także doskonałe lekarstwo na zdrowe serce. Podczas śmiania się do krwioobiegu dostają się endorfiny, których jedną z funkcji jest łagodzenie bólu. Mają one zdolność do rozluźniania naczyń krwionośnych, zwiększenia przez nie przepływu krwi oraz spadku jej ciśnienia. Podejrzewa się nawet, że śmianie się wzmacnia układ odpornościowy, który później jest w stanie skuteczniej produkować przeciwciała i efektywniej zwalczać zakażenia.

Aktywność fizyczna

Można śmiało powiedzieć, że praktycznie nie istnieje taki element naszego życia, któremu wysiłek fizyczny nie przynosiłby pozytywnych rezultatów. Regularny ruch obniża poziom glukozy we krwi oraz uwrażliwia tkanki na działanie insuliny. Wpływa to także na większą elastyczność naczyń krwionośnych, a samo serce musi trochę się pomęczyć, tak aby sprostać wymaganiom naszego ciała poddanemu wysiłkowi fizycznemu. Im częściej zmuszamy nasz mięsień sercowy do intensywniejszej pracy, tym na dłużej zachowa on swoje zdolności do pompowania krwi i zaopatrywania nią tkanek.

Antyoksydanty i przeciwutleniacze

Są to związki o charakterze przeciwskurczowym, przeciwbólowym, zwalczającym ogniska stanów zapalnych, chroniącym przed nowotworami oraz kardioprotekcyjnym. W organizmie zwalczają one wolne rodniki, będące główną przyczyną wielu chorób oraz siania zamętu w naszym ciele. Antyoksydanty chronią nie tylko serce, ale również inne tkanki i narządy. Flawonoidy zaliczające się do tej grupy mają właściwości rozszerzające naczynia krwionośne i zwiększające przepływ przez nie krwi. Zawdzięczają one to zdolności do produkcji tlenku azotu, szczególnie polecane są warzywa oraz owoce bogate w antocyjany oraz betalainy. Najwięcej znajdziemy ich w owocach jagodowych, warzywach, fasoli, gorzkiej czekoladzie lub kakao oraz przyprawach czy liściach herbaty.

Medytacja

Regularne oraz częste uprawianie jogi wiąże się z rozładowaniem stresu oraz obniżeniem ciśnienia krwi. Podczas medytacji stymulujemy układ współczulny, który odpowiada między innymi za zmniejszanie hormonów stresu (kortyzol i adrenalina). Ich niższe stężenie równoznaczne jest z mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Podobne działanie ma spacerowanie, szczególnie wśród zieleni. Warto więc korzystać z dobrej pogody i możliwie jak najczęściej wychodzić do lasu.

Czerwone, tłuste mięso i żywność wysokoprzetworzona

Mięso czerwone zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu oraz niekorzystnych dla naszego zdrowia frakcji lipoprotein o niskiej gęstości LDL. Mają one charakter aterogenny i sprzyjają odkładaniu się blaszek miażdżycowych. Tak samo z żywnością wysokoprzetworzoną. Do jej wyprodukowania użyto sporo cukru, kwasów nasyconych oraz trans. Takie produkty nasilają stan zapalny i prowadzą do obciążenia serca oraz jego chorób.

Filip Siódmiak