Mniej nowych ofert na rynku najmu mieszkań

W ocenie biur nieruchomości mieszkania w Olsztynie - zarówno nowe, jak i z rynku wtórnego - są drogie: metr kwadratowy nowego mieszkania kosztuje średnio 8,5 tys. zł, na rynku wtórnym to koszt 7,5 tys. zł. Mimo to kupujących lokale, i to za gotówkę, nie brakuje