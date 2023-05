Tysiące Polaków zmieniają sprzedawcę gazu

W I kw. tego roku sprzedawcę gazu zmieniło 2,7 tys. odbiorców – poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE). Według danych Urzędu 295 tys. odbiorców kupuje gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Zgodnie z przepisami (tzw. zasadą TPA: Third Party Access), od 2007 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej i gazu mogą swobodnie wybierać swojego dostawcę tych źródeł.

Dynamika zmian sprzedawcy gazu (wg liczby przełączeń) w podziale na odbiorców i układy pomiarowe / autor: URE

Urząd przypomina, że w stosunku do gospodarstw domowych od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door”. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe nie mogą zawierać umów np. podczas wizyty w domu. Nie ogranicza to jednak możliwości zawarcia umowy na odległość (np. telefonicznie) lub w punkcie sprzedawcy np. w galerii handlowej.

URE/rb