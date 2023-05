Jest wiele dokumentów nt. współpracy z Rosją w MRiT

W archiwach ministerstwa rozwoju znajduje się wiele dokumentów dotyczących współpracy energetycznej z Rosją; to są nieprawdopodobne rzeczy. Niektóre zachowania mają charakter wpływów, czy sprzyjania interesom rosyjskim - mówił w środę w Studiu PAP szef MRiT Waldemar Buda.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. We wtorek ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w środę weszła w życie. Zgodnie z ustawą w skład komisji ma wejść 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w środę w Studiu PAP odnosząc się do tych informacji podkreślił, że jest zwolennikiem powołania komisji. Podkreślił, że w archiwach jego resortu znajduje się wiele dokumentów wartych przebadania.

To jest ministerstwo (powstałe) po ministerstwie gospodarki (byłego premiera) Waldemara Pawlaka. Tam są dokumenty dotyczące współpracy energetycznej z Rosją, relacji z Rosją na tym polu, węgiel, energetyka (…) trochę to przejrzałem, trochę nawet publikowałem tych informacji, to są nieprawdopodobne rzeczy - powiedział.

Dopytany o to, na ile twarde są te dowody i dlaczego nie otrzymała ich prokuratura, odpowiedział, że „ograniczenia prokuratury polegają na tym, że zmierza ona w kierunku wykazania popełnienia przestępstwa”. Natomiast, jak ocenił Buda - niektóre zachowania „mają charakter wpływów, czy sprzyjania interesom rosyjskim”, choć ciężko nazwać je przestępstwem. „Dlatego ta komisja jest tutaj potrzebna” - dodał.

Jeżeli Waldemar Pawlak latał nieustannie do Moskwy, spotykał się ze swoich odpowiednikiem, wręczał mu nagrody, utrzymywał życzliwe relacje, nawet na pograniczu towarzyskim, to ciężko nazwać to przestępstwem. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego jest to niedbanie o jego interes i to jest zachowanie karygodne, które powinno go eliminować jako polityka” - powiedział Buda.