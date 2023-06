Słodycz lata – poznajcie maliny

Do sezonu letniego coraz bliżej. Z tego powodu warto wiedzieć, co zawierają maliny oraz jaki wpływ mają na nasze zdrowie. Słodkie, soczyste, aromatyczne - to dlatego Polacy, a szczególnie dzieci tak chętnie sięgają po ten owoc, kiedy tylko pojawia się na rynku. Czy wiemy w czym mogą one nam pomóc i dlaczego powinniśmy je jeść jak najczęściej?

Składniki bioaktywne

Są one niezastąpionym źródłem wielu witamin oraz minerałów, z tego powodu powinniśmy ich jeść możliwie jak najwięcej, kiedy tylko jest na nie sezon. Zimą natomiast z powodzeniem korzystajmy z mrożonych malin, zarówno tych kupnych, jak i zamrożonych własnoręcznie. Na 100 g dostarczają 50 kcal, dużo dobroczynnego błonnika (6,5g), witaminy A, C, B, E oraz magnez, żelazo, potas, wapń i cynk. Zalicza się je także do grupy przeciwutleniaczy i pełno w nich kwercetyny, kwasu elagowego, a także tanin.

Regulacja poziomu glukozy

Zawdzięczają one to dużej zawartości błonnika oraz garbników. Są polecane cukrzykom, ponieważ mają niski indeks glikemiczny (25) i znacząco nie podnoszą poziomu cukru we krwi.

Na odchudzanie

Mają mało kalorii i dużo błonnika, dlatego świetnie sycą i stanowią bardzo dobrą przekąskę. Mogą zahamować apetyt na słodycze, a związki fenolowe w nich zawarte przyspieszają proces lipolizy, czyli spalania tkanki tłuszczowej.

Zmniejszają stany zapalne

Posądza się je o hamowanie enzymu cyklooksygenaza indukowana (COX-2), który wzmaga nasilenie oraz częstotliwość występowania stanów zapalnych. Ochrona serca - Ponieważ zaliczają się one do antyoksydantów, mają one realny wpływ na wygaszanie wolnych rodników. Ponadto obniżają cholesterol LDL oraz zapobiegają jego utlenianiu. Spożywanie dwóch garści malin obniża ciśnienie krwi oraz zwalcza powstawanie blaszek miażdżycowych.

Przy anemii

Jednoczesne połączenie żelaza oraz witaminy C, zwiększającej jego wchłanianie zapewnia bardzo dobre rozwiązanie dla osób zmagających się z niedokrwistością lub anemią.

Na zdrowszy wygląd

Nie bez przyczyny znane jest przecież przysłowie: „Dziewczyny jak maliny”. Sam owoc jest ładny i wpływa między innymi na zdrową skórę oraz cerę. Zatem polecamy maliny dziewczynom. Witamina C sprzyja naturalnej syntezie kolagenu, odpowiadającego za jędrność oraz elastyczność skóry. Przeciwutleniacze chronią przed uszkodzeniami DNA i szybszym starzeniem się. Kwas salicylowy łagodzi zmiany trądzikowe, łagodzi stany zapalne oraz przyspiesza gojenie się ran.

Filip Siódmiak