Obalamy mity na temat jajek

Jaja są produktem spożywczym wokół którego narosło wiele mitów

Niektóre z nich mają w sobie ziarnko prawdy, jednak w większości przypadków są one dalekie od prawdy, a co najważniejsze – jajka nie są wcale szkodliwe dla zdrowia.

Co daje nam regularne spożywanie jajek?

Jajka są jednym z najbardziej wartościowych pokarmów jakie w ogóle możemy spożywać. Gdybyśmy mieli do końca życia tylko jeden produkt, to ze spokojem mogłyby to być właśnie jajka. Zawierają pełnowartościowe białko, które zresztą służy jako wzorzec dla oceny jakości białka w żywności. Oprócz tego zawierają mnóstwo witamin (A, D, E, B9, B12) oraz minerałów (żelazo, wapń, cynk) i to z czego jaja słyną, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Ponadto zawierają cholinę odpowiedzialną za prawidłową pracę mózgu. Wspomaga wzrok oraz pamięć.

Spożycie jaj jest także bardzo ważne dla kobiet w ciąży, kiedy to zwykle obserwuje się niedobór tej substancji. Regularne spożycie jaj reguluje hormonalny układ głodu i sytości, przez co rzadziej mamy ochotę na wysokokaloryczne jedzenie. Oprócz tego same w sobie bardzo dobrze sycą, a my nie mamy chęci na podjadanie między posiłkami. Jajka bardzo dobrze wpływają również na kondycję skóry, włosów oraz paznokci.

Za co są obwiniane?

Przez długi czas uważano, że spożywanie więcej, niż trzech jaj tygodniowo w dużej mierze przyczynia się do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Rzekomo głównym winowajcą ma być zawarty w jajkach cholesterol. Wedle dzisiejszego stanu wiedzy cholesterol z jajek w żadnym stopniu nie powoduje odkładania się blaszek miażdżycowych, co więcej mogą one także podnosić poziom cholesterolu HDL, a obniżać LDL. Więc nie tylko nie powodują pogorszenia profilu lipidowego, a nawet mogą go poprawić. Tym czym tak naprawdę powinniśmy się martwić w kontekście naszego cholesterolu są tłuszcze nasycone i trans, zbyt duże spożycie omega-6 w stosunku do omega-3, konserwanty czy inne zbędne dodatki powszechnie stosowane w żywności. Strona internetowa Authority Nutrition donosi także o tym, że cholesterol jest w naszym organizmie niezwykle istotny, bo bierze udział w produkcji hormonów, takich jak testosteron, estrogen i kortyzol. Na swojej stronie internetowej znajdziemy również wyniki badania, opisującego wpływ jedzenia od jednego do trzech jajek dziennie. W większości, bo u około 70% badanych jajka nie wywarły żadnych niepożądanych zmian w poziomie cholesterolu, a u pozostałych 30% zauważono nieznaczne zmiany w ich proporcji na korzyść „dobrego cholesterolu”. Tak więc w badaniu tym nie znaleziono żadnych korelacji pomiędzy wysokim spożyciem jaj, a zwiększonym ryzykiem chorób, takich jak miażdżyca lub zawał czy udar serca. Jak więc widać można bezproblemowo spożywać od dwóch do nawet czterech jajek dziennie, pod warunkiem, że jesteśmy osobą zdrową.

Na spożycie jajek powinny zdecydowanie uważać osoby genetycznie predysponowane do podwyższonego stężenia cholesterolu oraz ciśnienia krwi, gdyż u takich osób znacznie łatwiej i szybciej będzie można zauważyć pierwsze niepokojące zmiany zdrowotne. W każdym innym przypadku cieszmy się ich smakiem oraz właściwościami zdrowotnymi.

Filip Siódmiak