Prezes PiS: Tusk przeżył przemianę duchową

Okazuje się, że Donald Tusk przeżył kolejną przemianę duchową, że on jest teraz zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski - mówił w niedzielę wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński na zjeździe klubów „Gazety Polskiej”.

W Spale (woj. łódzkie) od piątku trwa XVIII Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”. Lider PiS rozpoczął swoje wystąpienia od skomentowania nagrania, jakie wcześniej w niedzielę na Twitterze zamieścił szef PO Donald Tusk.

Kaczyński ocenił, że polska polityka osiągnęła nowy poziom.

Wskazał, że o godz. 8 rano został opublikowany twitterowy wpis Tuska, „w którym okazuje się, że przeżył on w nocy, bo chyba w nocy, kolejną przemianę duchową, głęboką”.

Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. A kto sprowadza do Polski migrantów? My. Ja przypomnę, że to jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje, które zostały w końcu odrzucone - powiedział lider PiS.

To jest ten sam pan, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia - dodał, nawiązując do muru na polsko-białoruskiej granicy.

To jest człowiek, dla którego Frasyniuk, Kurdej-Szatan, Jachira, pani Ochojska, które obrażają, wzywają, aby Polskę otworzyć, wzywają do tego, aby w Polsce działo się to samo, co dzieje się dziś we Francji, w Belgii, co działo się w prawie wszystkich krajach UE, które ustąpiły, podjęły te fatalne decyzje o wpuszczaniu nielegalnych imigrantów, żeby tworzyć multi-kulti, że tak samo ma być w naszym kraju - podkreślił.