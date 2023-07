Strzelanina w centrum Poznania!

Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala po zdarzeniu, do którego doszło w niedzielę po południu w centrum Poznania. Policja potwierdza, że doszło do użycia broni palnej.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP w niedzielę, że zajście miało miejsce około godz. 17.00 w okolicy jednego z hoteli przy ul. Święty Marcin.

„Doszło do użycia broni, mamy dwie ofiary. Jedna osoba, mężczyzna, nie żyje. Drugi mężczyzna z ranami postrzałowymi został zabrany do szpitala. Nie wiemy, jaki jest jego stan” - podał Borowiak.

Na miejscu pracuje prokurator, policyjni technicy. Trwa zabezpieczanie śladów. Policja ma też nagrania monitoringu wizyjnego. Borowiak powiedział, że na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną.

Policja nie udziela na razie szerszych informacji o okolicznościach sprawy. (PAP)