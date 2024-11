Przez ten nawyk tyjemy szybciej. Jedz wolniej!

Nadwaga i otyłość to zjawiska o charakterze globalnym, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. To coraz większy problem także w Polsce, gdzie ponad połowa dorosłej populacji boryka się z problemem nadmiernej masy ciała.Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone i wieloczynnikowe, jednak jedno z badań przeprowadzonych przez brytyjskich naukowców zwraca uwagę na istotny, a często niedoceniany nawyk – szybkość spożywania posiłków.

Pośpiech nie popłaca

Jak wskazują badania, szybkie jedzenie prowadzi do zwiększonego spożycia kalorii, co wynika z opóźnionego uczucia sytości. W czasie pośpiesznego posiłku pochłaniane jest większe ilości powietrza, co może opóźniać sygnały sytości wysyłane przez organizm, zmuszając tym samym do konsumpcji większych porcji. Naukowcy szacują, że w wyniku tego mechanizmu codzienna nadwyżka energetyczna może sięgać nawet 70 kcal, co w skali miesiąca przekłada się na około 15 tysięcy dodatkowych kalorii.

Zaburzenia trawienia

Oprócz zwiększonej podaży kalorii, szybkie jedzenie zaburza procesy trawienne, ponieważ pokarm nie jest odpowiednio rozdrabniany i mieszany ze śliną, utrudniając trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Może to prowadzić do niedoborów żywieniowych, a także zwiększać ryzyko rozwoju przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca typu 2 czy miażdżyca.

Kluczowa modyfikacja stylu życia

Należy jednak podkreślić, że szybkie tempo jedzenia to tylko jeden z wielu czynników prowadzących do nadwagi i otyłości. Do innych zalicza się nieodpowiednią dietę, bogatą w wysoko przetworzoną żywność, brak odpowiedniej ilości płynów, stres, a także brak regularnej aktywności fizycznej. W celu przeciwdziałania nadmiernej masie ciała kluczowe jest wprowadzenie modyfikacji stylu życia, takich jak wolniejsze spożywanie posiłków, regularna aktywność fizyczna oraz dbałość o jakość diety.

Warto również pamiętać, że przybieranie na wadze może być objawem patologicznych procesów zachodzących w organizmie, dlatego wszelkie zmiany dietetyczne powinny być konsultowane z lekarzem lub dietetykiem, aby uniknąć niepożądanych efektów zdrowotnych.

Filip Siódmiak

